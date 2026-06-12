Falklands: el lunes 15 de junio será feriado; las celebraciones del Día de la Liberación tendrán lugar el domingo 14

El domingo, siguiendo el protocolo ceremonial del Día de la Liberación, el FIG ofrecerá una recepción cívica en el Club de la Fuerza de Defensa de las Falklands, de 11:45 a 14:00 horas.

El Gobierno de las Falklands (FIG) notificó que el lunes 15 de junio de 2026 será feriado en sustitución del Día de la Liberación, que este año cae el domingo 14 de junio. En consecuencia, todas las dependencias gubernamentales —salvo aquellas que prestan servicios esenciales— permanecerán cerradas.

El domingo, los habitantes de las Falklands saldrán a las calles para conmemorar el 44º aniversario del Día de la Liberación, el 14 de junio, fecha que marca el fin de la ocupación argentina de 1982. El Gobierno de las Falklands ha dado a conocer el programa oficial de actos, que combinará un servicio religioso, un desfile militar y una recepción cívica en Stanley.

La jornada comenzará a las 9:45 con un servicio de acción de gracias en la Catedral de Christ Church. Asistirán Su Excelencia el Gobernador, miembros de la Asamblea Legislativa y el comandante de las Fuerzas Británicas, junto con representantes de la Royal Navy, el Ejército, la Real Fuerza Aérea, la Fuerza de Defensa de las Falklands y la Marina Mercante. El oficio contará con el acompañamiento de la Banda del 6º Batallón de Rifles, con presencia de agrupaciones juveniles y veteranos de 1982, entre ellos residentes locales.

A las 11:00 se realizará un desfile y una ceremonia frente al Monumento a la Liberación, ubicado delante del edificio del Secretariat. Tras las oraciones, el Gobernador depositará una ofrenda floral. También colocarán ofrendas un miembro de la Asamblea Legislativa, el comandante de las Fuerzas Británicas, los invitados oficiales del FIG, representantes de las fuerzas armadas, asociaciones de veteranos y familiares u otras personas que deseen hacerlo.

Las autoridades han solicitado a los residentes que planeen asistir que lleguen a más tardar a las 10:45 y que tengan en cuenta los cortes de tránsito previstos en la zona de Barrack Street/Ross Road y Reservoir Road.

A continuación, el FIG ofrecerá una recepción cívica en el Club de la Fuerza de Defensa de las Falklands, de 11:45 a 14:00 horas. Están invitados todos los residentes y los miembros de las fuerzas armadas. Los organizadores señalaron que resulta apropiado portar medallas y condecoraciones para la ocasión.

El Día de la Liberación conmemora el fin de la guerra de 1982, que se extendió durante unas diez semanas tras la invasión argentina del 2 de abril y concluyó con la rendición de las fuerzas argentinas el 14 de junio. En total, 649 militares argentinos, 255 británicos y tres isleños perdieron la vida en el conflicto. La fecha es feriado en el archipiélago y se conmemora cada año con ceremonias solemnes en la capital, Stanley.