Falklands: buenas noticias para FIGAS, el próximo ensamblaje del Islander de NB “está previsto en las próximas semanas”

El avión, contratado por FIGAS, será el primero entregado desde la nueva línea de Bembridge. Un segundo fuselaje se acerca ya al 25% de avance.

Britten-Norman confirmó al Servicio Aéreo del Gobierno de las Falklands (FIGAS) que el primer nuevo Islander producido en su línea de fabricación totalmente repatriada al Reino Unido alcanzó el 75% de avance en las instalaciones de la compañía en Bembridge, Isla de Wight, con el ensamblaje final previsto para las próximas semanas.

Desde que se llegara al 50% de avance a comienzos de este año, la construcción progresó en todas las áreas principales. Los subconjuntos del fuselaje y la deriva fueron unidos a fines del primer trimestre, se completaron las pruebas de los tanques de combustible y el conjunto del ala —de 15 metros— quedó terminado y montado sobre el fuselaje. El fuselaje fue reubicado en la línea de producción y avanza con paso firme la instalación del tren de aterrizaje, los motores, las superficies de control de vuelo y los sistemas restantes.

“Alcanzar el actual nivel de avance es un logro excelente para nuestro equipo y una clara demostración de la capacidad que hemos construido en el sitio de Bembridge”, afirmó Richard Milne, director de Operaciones de Britten-Norman. “Cada hito y cada etapa de avance nos acerca un poco más a la entrega de Islanders nuevos, de fabricación británica, para nuestros clientes. La dedicación y la calidad del trabajo logrado por nuestro equipo son extraordinarias.”

Más allá del avión actualmente en producción, Britten-Norman tiene cartas de intención firmadas con operadores del sector de transporte regional de pasajeros y de misiones especiales. En paralelo al programa de nuevas unidades, la compañía está invirtiendo en disponibilidad de repuestos y servicios de posventa para dar soporte a la flota mundial de Islanders en servicio. Con el primer avión en una fase avanzada de construcción, el segundo fuselaje ya en línea y los componentes de las siguientes unidades en fabricación, Britten-Norman está estableciendo una cadencia de producción continua en el Reino Unido y avanza según lo previsto para entregar al cliente el primer nuevo Islander construido en el país.

FIGAS es un cliente histórico de Britten-Norman (desde 1979) y opera una flota de cinco aeronaves BN-2B Islander. Cuatro aviones están destinados a vuelos diarios de cabotaje y servicios de “aerotaxi” entre Stanley y unas 30 pistas locales. Una aeronave adicional se dedica exclusivamente a patrullaje marítimo y vigilancia pesquera. Los Islanders también son utilizados con frecuencia como ambulancias aéreas y para reparto postal y de carga, traslados veterinarios y vuelos panorámicos turísticos.