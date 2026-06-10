Falklands: buenas noticias para FIGAS, el próximo ensamblaje del Islander de NB “está previsto en las próximas semanas”

Britten-Norman confirmó al Servicio Aéreo del Gobierno de las Falklands (FIGAS) que el primer nuevo Islander producido en su línea de fabricación totalmente repatriada al Reino Unido alcanzó el 75% de avance en las instalaciones de la compañía en Bembridge, Isla de Wight, con el ensamblaje final previsto para las próximas semanas.
Desde que se llegara al 50% de avance a comienzos de este año, la construcción progresó en todas las áreas principales. Los subconjuntos del fuselaje y la deriva fueron unidos a fines del primer trimestre, se completaron las pruebas de los tanques de combustible y el conjunto del ala —de 15 metros— quedó terminado y montado sobre el fuselaje. El fuselaje fue reubicado en la línea de producción y avanza con paso firme la instalación del tren de aterrizaje, los motores, las superficies de control de vuelo y los sistemas restantes.
“Alcanzar el actual nivel de avance es un logro excelente para nuestro equipo y una clara demostración de la capacidad que hemos construido en el sitio de Bembridge”, afirmó Richard Milne, director de Operaciones de Britten-Norman. “Cada hito y cada etapa de avance nos acerca un poco más a la entrega de Islanders nuevos, de fabricación británica, para nuestros clientes. La dedicación y la calidad del trabajo logrado por nuestro equipo son extraordinarias.”
Más allá del avión actualmente en producción, Britten-Norman tiene cartas de intención firmadas con operadores del sector de transporte regional de pasajeros y de misiones especiales. En paralelo al programa de nuevas unidades, la compañía está invirtiendo en disponibilidad de repuestos y servicios de posventa para dar soporte a la flota mundial de Islanders en servicio. Con el primer avión en una fase avanzada de construcción, el segundo fuselaje ya en línea y los componentes de las siguientes unidades en fabricación, Britten-Norman está estableciendo una cadencia de producción continua en el Reino Unido y avanza según lo previsto para entregar al cliente el primer nuevo Islander construido en el país.
FIGAS es un cliente histórico de Britten-Norman (desde 1979) y opera una flota de cinco aeronaves BN-2B Islander. Cuatro aviones están destinados a vuelos diarios de cabotaje y servicios de “aerotaxi” entre Stanley y unas 30 pistas locales. Una aeronave adicional se dedica exclusivamente a patrullaje marítimo y vigilancia pesquera. Los Islanders también son utilizados con frecuencia como ambulancias aéreas y para reparto postal y de carga, traslados veterinarios y vuelos panorámicos turísticos.