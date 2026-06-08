Falklands: la importancia que tiene para el electorado británico que las islas sigan siendo británicas

James Cartlidge, ministro de Defensa en la sombra, afirmó que la soberanía de las Falklands “no está en discusión”.

Es una semana especial para las Falklands/Malvinas y su gente: el domingo será 14 de junio, fecha del 44º aniversario de la Liberación de las islas frente a las tropas argentinas invasoras que, ese día, firmaron definitivamente la rendición ante la Fuerza de Tareas británica enviada al Atlántico Sur para liberar, tras 74 días, a la población de las Falklands sometida por la fuerza.

Desde entonces, el sistema político británico ha reiterado en numerosas ocasiones su compromiso con el derecho de la población de las Falklands a la autodeterminación y a decidir sobre su futuro, tal como lo consagra la Carta de las Naciones Unidas y como quedó confirmado en el referéndum de 2013, cuando la inmensa mayoría de los isleños resolvió continuar como Territorio Británico de Ultramar. (Nota Seb: el original dice “2023 referendum”; el referéndum fue en 2013 —corregido en la traducción, confirmar.)

Sin embargo, la voluntad del pueblo y del sistema político británico sigue siendo decisiva para respaldar esas decisiones soberanas, y una reciente encuesta de opinión pública podría estar encendiendo algunas luces amarillas.

En efecto, un sondeo de More in Common reveló que los votantes británicos menores de 25 años son menos propensos que los de mayor edad a considerar muy o bastante importante que el Reino Unido conserve la soberanía sobre las islas.

La encuesta se conoció después de la filtración de un memorando de la Casa Blanca según el cual Estados Unidos podría retirar su respaldo a la reclamación británica sobre el Territorio de Ultramar como represalia por la negativa de Londres a apoyar la guerra en Irán.

El cable desató cierta confusión diplomática e impulsó a Argentina a reactivar su reclamo sobre las islas, dadas las estrechas relaciones entre los presidentes Milei y Trump. No obstante, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio (y “todoterreno” del gobierno), restó importancia más tarde al episodio de las Falklands, calificándolo de “apenas un correo electrónico” y afirmando que la situación “se había exagerado”. Cabe añadir que el primer ministro Keir Starmer y el presidente Trump no congenian —el mandatario estadounidense disfruta burlándose del jefe de Gobierno británico— y que, además, el electorado británico no se muestra satisfecho con el liderazgo de Starmer.

Volviendo al sondeo, realizado a 2.041 adultos británicos, los resultados mostraron que apenas el 9% de los jóvenes de entre 18 y 24 años considera “muy importante” que las Falklands sigan siendo británicas, cifra significativamente inferior al 29% del conjunto de los británicos que opinó lo mismo. Otro 19% de los jóvenes de 18 a 24 años dijo que era “bastante importante” que las islas no cambien de soberanía, frente al 22% del total de votantes.

En cambio, el 48% de los votantes de 75 años o más, y el 42% de los de 65 a 74 años, consideró muy importante que las Falklands continúen siendo británicas.

El sondeo también arrojó que más de la mitad del público (56%) apoyaría el despliegue militar en caso de que Argentina invadiera las Falklands. Este respaldo es mayoritario entre los votantes de los conservadores (66%), del laborismo (64%) y del tercer partido en crecimiento, Reform UK (73%).

El 46% sostuvo que el Reino Unido podría defender las Falklands por sí solo; el 24% opinó que no, y un 30% adicional dijo no saberlo.

James Cartlidge, ministro de Defensa en la sombra, afirmó que la soberanía de las Falklands “no está en discusión”.

Un portavoz de Reform UK declaró: “Un Gobierno de Reform UK no dudaría jamás en defender nuestros Territorios Británicos de Ultramar. Son legítimamente británicos, y Reform se encargará de que sigan siéndolo.”

Luke Tryl, director de More in Common en el Reino Unido, señaló: “Las Falklands tienen un valor simbólico para muchos británicos. La mayoría dice que les importa personalmente que las islas sigan siendo británicas, y la mayoría apoyaría el envío de tropas para defenderlas si llegara el caso.”

“Al igual que en 1982, este es un momento en el que los británicos se sienten inseguros acerca del lugar de su país en el mundo, y nuestro sondeo sugiere que respaldarían al Gobierno si mantiene firme su posición.”

Un portavoz del Ministerio de Defensa expresó: ”El compromiso del Gobierno con la protección de la soberanía de las Falklands es inquebrantable. Nuestra postura defensiva en el Atlántico Sur es sólida (…) y tenemos plena confianza en que nuestra actual presencia militar se encuentra en el nivel adecuado para garantizar la defensa de las islas, una cuestión que mantenemos bajo revisión permanente.”