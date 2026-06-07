Argentina busca un acuerdo comercial que la uniría al Reino Unido por primera vez desde 1982

“Le entregué la nota de intención formal para integrarnos a uno de los acuerdos comerciales más amplios, modernos y dinámicos del mundo”, señaló Quirno

Argentina presentó su solicitud para incorporarse al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés), un paso que, de concretarse, la colocaría por primera vez desde la Guerra de las Malvinas de 1982 en un acuerdo comercial del que también forma parte el Reino Unido. El canciller, Pablo Quirno, anunció la decisión durante una gira por Europa y entregó la nota formal de intención al país depositario del tratado, Nueva Zelanda.

“Le entregué la nota de intención formal para integrarnos a uno de los acuerdos comerciales más amplios, modernos y dinámicos del mundo”, señaló Quirno. La adhesión, sin embargo, no es inmediata: el proceso puede demorar entre dos y cinco años, requiere que todos los miembros acepten abrir negociaciones y no está garantizada.

El CPTPP reúne hoy a doce economías —Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Reino Unido y Vietnam—, que concentran cerca del 15% del comercio mundial de bienes y unos 600 millones de personas, lo que lo convierte en una de las mayores zonas de libre comercio del planeta. El Reino Unido se sumó en 2024, mientras que China y Taiwán han manifestado su interés en ingresar. Estados Unidos, en cambio, se retiró del acuerdo original y nunca lo ratificó.

El acercamiento se inscribe en la política de apertura comercial del presidente Javier Milei, que ya impulsó un acuerdo recíproco con Estados Unidos, respaldó el pacto entre el Mercosur y la Unión Europea y busca el ingreso del país a la OCDE. En un contexto de tensión por el alza de aranceles de Washington, el bloque transpacífico es visto por varios países como una plataforma alternativa para reorganizar el comercio internacional.

Para Argentina, el paso tiene una dimensión política singular. Como el Reino Unido abandonó la Unión Europea tras el Brexit, el CPTPP sería el primer marco comercial que ambos países compartirían desde la guerra de 1982, con cláusulas en las que pesa la disputa por las Islas Falklands/Malvinas. La membresía británica no incluye actualmente a las islas: el tratado solo puede extenderse a territorios bajo responsabilidad internacional del Reino Unido si todos los miembros lo aceptan mediante un intercambio de notas diplomáticas, y por ahora ese mecanismo alcanza a Gibraltar, Guernsey, Jersey y la Isla de Man, pero no a las Falklands.

Expertos consultados señalaron que, dado que el CPTPP no admite reservas —según la Convención de Viena—, Argentina debería formular declaraciones especiales sobre su reclamo de soberanía, aunque el Gobierno no ha explicado si lo hizo ni de qué modo. La adhesión británica, subrayaron, no implica hoy la inclusión de las Falklands, si bien existe un mecanismo que permitiría una eventual extensión futura.

La cuestión generó inquietud en el Gobierno de las Islas Falklands, cuyas exportaciones dependen en gran medida de la pesca, en particular del calamar. Antes del Brexit, las islas tenían acceso preferencial al mercado europeo como territorio de ultramar asociado a un Estado miembro; tras la salida británica de la UE perdieron esas preferencias automáticas. Analistas advirtieron, además, que aun si las islas fueran incorporadas en el futuro, los beneficios serían distintos, porque buena parte de sus exportaciones se orientó históricamente hacia Europa. El panorama, no obstante, podría cambiar con los planes de las empresas Navitas, de Israel, y Rockhopper, del Reino Unido, de extraer petróleo en aguas cercanas a las islas hacia 2028, en una operación que Argentina rechaza.

En el plano interno, fuentes parlamentarias y empresariales señalaron que el Gobierno no convocó al Congreso ni a los empresarios para explicar los alcances del CPTPP, a diferencia de gestiones anteriores. Desde la oposición, el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, y el excanciller Jorge Taiana cuestionaron el avance por la cuestión de soberanía. A fin de mes, Quirno y la secretaria del área, Paola Di Chiaro, viajarán a la ONU para defender, ante el Comité de Descolonización, la resolución que propicia un diálogo con Londres sobre el archipiélago.