Falklands, alientan a jóvenes a optar por carreras en expediciones antárticas dentro de industria crucerista

La Directora Ejecutiva del Directorio de Turismo de Falklands, Steph Middleton, también integra el Comité de Ingresos Antárticos de la IAATO

El Directorio de Turismo de las Islas Falkland también está alentando a jóvenes de las Islas para que exploren posibles carreras en el rubro de expediciones antárticas de la industria del turismo en cruceros, y para que a la vez promuevan valores turísticos sustentables.

La iniciativa está siendo desarrollada por la Directora Ejecutiva de FITB, Stephanie Middleton, aprovechando su condición de integrante del Comité de Ingreso Antárctico de la IAATO, la Asociación Internacional de Operadores de tours Antárcticos que realiza una labor muy destacable en la conservación y sustentabilidad del medio ambiente de Antártica.

Las prioridades para dicho Comité incluyen el compromiso pleno de los participantes, la energía verde, el reciclaje, y un desenlace sustentable tanto para las comunidades involucradas como la propia industria, según explicara Ms Middleton.

Como parte de esa tarea la Directora Ejecutiva colaborará con Laura Smith de Quixote Expeditions, principal referente de IAATO en Falklands, para identificar oportunidades que permitan contactarse a jóvenes locales con este sector especializado de la industria de cruceros.

Agregó que el propósito era crear conciencia de las sendas que abren dichas carreras a la vez que promocionan una gran actividad en la conservación del medio ambiente y en prácticas responsables del turismo.

El Directorio de Turismo de Falklands aplaudió la propuesta y sugirió que la presentación de dicha especialidad y opción se cumpla durante el Día de Elección de Carreras que organiza anualmente el Colegio Comunitario de Falklands.

“Sería muy apropiado y un primer paso sumamente práctico para comprometer a los jóvenes. Se entiende que esto sería una oportunidad para resaltar las especialidades laborales dentro de la industria, desde hospitalidad y trabajos como guías, hasta posiciones de responsabilidades técnicas como también focalizadas medio ambientalistas.

El Directorio también resaltó que doce personas de las Falklands ya trabajan en los cruceros, lo cual demuestra el interés y potencial de la propuesta. Se acordó que dichas oportunidades deben continuar a alentarse, y con suficiente promoción, para asegurarse una mayor participación de la gente joven de las Falklands en un sector tan especial y comprometido con el medio ambiente.