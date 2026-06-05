Falklands, se reafirma cronograma del Proyecto petrolero de Sea Lion, primer crudo en 2028, afirma Navitas

Según Navitas, Sea Lion es un desarrollo a largo plazo en lugar de una campaña de exploración de tiempo corto, esperando se mantenga operativa por décadas.

La petrolera de origen Israelí-británica Navitas Petroleum Development and Production Limited brindó hacia fines de mayo, durante una reunión pública, una puesta al día de cómo vienen avanzando las tareas en el yacimiento al norte de las Islas Falkland, en la denominada Sea Lion Development Area (área de desarrollo de Sea Lion).

La charla se desarrolló en la Cámara de Comercio de las Falklands, y representantes de Navitas y contratistas claves del proyecto delinearon el trabajo en marcha preparándose para la próxima fase, durante la cual se enfatizó que el proyecto permanece en tiempo y forma con vistas a cumplir la primera extracción comercial de petróleo en el primer trimestre del año 2028.

En la reunión se abordaron temas relativos a los preparativos para las perforaciones, infraestructura offshore, trabajos para instalación de ductos en el fondo marino y oportunidades para contenidos de origen local. Los contratistas también se desplayaron sobre esas áreas, a la vez que con una visión general de las actividades planificadas.

Navitas dijo que se habían alcanzado significativos progresos del momento que el proyecto alcanzó la Decisión Final de Inversión, hacia fines del año pasado, con medidas regulatorias determinadas al igual que con el financiamiento asegurado. Los representes de la petrolera describieron al emprendimiento de Sea Lion como un desarrollo a largo plazo en lugar de una campaña de exploración de tiempo corto, esperándose que la misma se mantenga operativa por décadas.

Los presentes en la charla escucharon que prosiguen las labores en infraestructura tanto dentro como fuera de las Falklands. Los preparativos para la campaña de perforaciones están en marcha en tanto se está trabajando en la remodelación y planificación para el almacenaje flotante de la producción petrolera (FPSO), el cual será desplegado eventualmente en el área del proyecto.

La plataforma de perforación ya ha sido seleccionada para la campaña y también estará sometida a trabajos de mantenimiento y certificación previa a ser enviada al sur para iniciar operaciones.

El propio programa de perforaciones será diferente al de otras campañas de exploración previas que se hayan cumplido en aguas de Falklands. En lugar de pozos exploratorios, el foco será puesto en el desarrollo de pozos diseñados para alcanzar una zona de producción. Los representantes explicaron que el programa requerirá sustanciales cantidades de equipos, materiales y servicios de apoyo especializados, generando una significativa operación logística y bastante extendida en el tiempo.

Los contratistas estarán involucrados en las instalaciones sobre el fondo del mar con una red de ductos, sistemas de control e infraestructura acuática, siendo los que harán el armado para la conexión desde los pozos de producción al depósito flotante, FPSO. Para ello serán necesarios cierto número de naves especiales y una fuerza laboral offshore muy grande en los momentos pico de actividad.

También se explicó sobre el potencial para empleos locales, y para los cuales no se precisaría previa experiencia en la industria petrolera con oportunidades tanto para personal calificado como no calificado.

Los contratistas a su vez adelantaron que esperaban reclutar personal local cuando posible y proveer entrenamiento para los Isleños, incluso aquellos que abandonaron la escuela, y los interesados en un cambio de carrera u oficio.

Varios de los disertantes resaltaron que traer obreros del exterior no era la opción preferida si hubiere candidatos locales disponibles o deseosos de formarse para poder ser empleados.

Navitas reveló que había comprometido más de US$ 40 millones para contratos de empleos a locales y para cometidos de formación de personal cuando se hizo la presentación de la Decisión Final de Inversión, cifra que admitió continuaba a crecer a medida que paquetes adicionales de trabajos eran licitados y entregados. La empresa también resaltó que las actividades de reclutamiento ya estaban encaminadas, igual que planes para impartir aprendizajes, oportunidades de formación en distintas labores para los residentes de Falklands y del Reino Unido. Los representantes también agregaron que las oportunidades no serían limitadas a trabajos offshore, indicando posibles carreras en temas de administración, finanzas, logística, ingeniería, servicios comerciales y otras labores de apoyo en general.

Dijeron que la escala y duración del proyecto ofrecía oportunidades tanto para individuos como comercios locales, para que desarrollen habilidades y oficios a más largo plazo. Describieron el proyecto como un desarrollo a largo plazo en lugar de una campaña de perforaciones a tiempo corto, resaltando que la escala y duración en el tiempo del proyecto de Sea Lion, era esperable que justifique inversiones en formación de personal, creación de oficios y de nuevas capacidades para el sector empresarial de las Islas Falkland.

Los contratistas por su parte mencionaron toda una gama amplia de servicios que potencialmente podrían ser suministrados localmente tanto durante las fases de construcción como operativas del proyecto.

Entre los ejemplos se detallaron tareas de apoyo en técnicas de almacenamiento y de talleres, servicios de mantenimiento y de reparaciones, trabajos de tornería, soldaduras y metales, la fabricación de equipos elevadores, alquiler e inspección, generadores, compresores, suministro de mano de obra, de provisiones y alimentos, servicios a plataformas de perforación, suministro de maderas y metales, contenedores, elementos duraderos, información climática, transporte y alojamientos.

Los representantes resaltaron que la lista no era exhaustiva y alentaron a las empresas locales a comprometerse con el equipo del proyecto para conversar sobre las potenciales oportunidades.

Navitas por su parte enfatizó que continúa a comprometerse con la comunidad de las Falklands a medida que el proyecto avance, y alentó a emprendimientos locales y potenciales empleados a manifestar su interés antes las oportunidades que se anticipan y van a llegar.

La petrolera describió al proyecto de Sea Lion como el principio de un programa de actividades a largo plazo en la cuenca norte de Falklands, y resaltó que la continua cooperación entre industria, gobierno, contratistas y la comunidad local resultará clave para el éxito del proyecto de Sea Lion. (Fuente Penguin News)