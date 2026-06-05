Falklands, retraso en legislación offshore de seguridad y medio ambiente

La legisladora MLA Cheryl Roberts sostuvo que la legislación futura permanece en etapa de proyecto, redactada pero falta de su aprobación lo cual tomará tiempo.

Con el anuncio y pronto a comenzar la ejecución del nuevo presupuesto, y el pleno compromiso de las petroleras, la senda de las Islas Falkland se ha despejado, pero igualmente quedan algunos desafíos, entre ellos la nueva legislación en materia de seguridad y de medio ambiente en operaciones offshore en aguas de las Islas, las cuales se anticipa comiencen hacia principios del 2027.

Así se comunicó a la población local en respuesta a una pregunta por escrito durante una reunión pública con los legisladores electos celebrada el lunes primero de junio.



La legisladora MLA Cheryl Roberts sostuvo que la legislación futura permanece en etapa de proyecto, redactada pero falta de su aprobación lo cual tomará tiempo.

Por tanto la actividad petrolera offshore a comenzar a principios del 2027 será regida bajo los reglamentos establecidos en la Ordenanza de Minerales Offshore de 1994, y la legislación subsiguiente.

Ampliando la pregunta uno de los asistentes a la reunión preguntó por qué la legislación no había sido completada con anterioridad.

El Director de Recursos Naturales de las Islas, James Wilson reconoció que “la situación no era la ideal”, pero alegó que el proceso de elaboración y redacción había sido extremadamente desafiante.

La Oficina del Reino Unido que regula a la industria offshore de gas y crudo incluye en su cartera a más de ciento cincuenta regulaciones separadas y “se deben adaptar a un sistema operativo y manejable en las Falklands, lo cual se trata de una tarea sumamente compleja”, explicó Wilson.

Por último el Director reveló que al momento hay expertos en la materia del exterior revisando los proyectos de legislación como forma de confirmar que son viables para su propósito en Falklands, previamente a ser finalizados y prontos para ser puestos a consideración del Consejo Ejecutivo.