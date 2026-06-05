Falklands, lanas y turismo contribuyen al repunte del sector rural

Los ovinos y la lana que alguna vez fueran la razón de la economía de Falklands han vuelto a florecer con los mejores precios internacionales

Falklands Landholdings, FLH, el complejo de varias estancias e inmuebles rurales del gobierno de las Islas Falkland ha registrado un desempeño financiero muy destacado para la temporada, y ello obedece a mayores y sostenidos precios de la lana, y a un crecimiento constante de ingresos generados por el turismo.

La zafra de lanas generó un ingreso bruto de £2.97 millones fruto de valores de venta de lana a un 50% más altos que los de la temporada previa. Si bien la producción total de lanas grasienta decayó en unos 10.000 kilos, la mejoría en los rendimientos por ovino significó que la diferencia fue mínima en cuanto al kilaje de lanas lavadas.

Igualmente la venta de carne ovina y mejores precios internacionales también contribuyó positivamente con los ingresos totales.

Unos 27.089 ovinos fueron enviados al procesamiento de la planta de faena durante la zafra, al igual que las 98 cabezas de bovinos, permitiendo que los ingresos por carnes sumaran las £555,727.

Las Falklands cuentan con un rebaño de unas 450.00 cabezas y han invertido millones en mejorar la finura de las lanas y la genética de las razas predominantes. Similarmente también disponen de una planta procesadora, habilitada y certificada por la UE, Reino Unido, EE.UU., países árabes con acceso a los mercados más exigentes del mundo.

Las operaciones en el sector turismo también registraron un año de éxitos, con los ingresos para la temporada 2025/26 alcanzando £189,735, es decir £20,884 más que en la anterior. La cifra ya es en general superior a la totalidad de la anterior cuando aún faltan en realidad un par de meses para la conclusión del ejercicio en el calendario Turismo.

Una fuerte presencia de visitantes en los sitios turísticos de FLH como pueden ser la Playa Bertha, ayudaron al total.

Reservas anticipadas para la temporada 2026/27 se presentan muy alentadoras con algunas fechas ya colmadas, todo lo cual indica perspectivas positivas para un crecimiento continuo del turismo en Falklands. (Fuente Penguin News)