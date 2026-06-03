Las Falklands aprueban un presupuesto de £216M bajo el principio de “vivir según sus medios”

El cierre de 2025/26 mejoró de un déficit previsto de 0,7 millones a un superávit de 5,7 millones, por ingresos puntuales y subejecución de gastos.

El Gobierno de las Islas Falklands presentó este miércoles ante la Asamblea Legislativa su presupuesto para el ejercicio 2026/27, el primero de la Asamblea elegida en diciembre, con un proyecto de apropiación (Appropriation Bill) por 216,3 millones de libras y bajo el principio rector de “vivir según nuestros medios”. El plan busca equilibrar las finanzas en un contexto de presión sobre los ingresos y de un ambicioso programa de inversión en infraestructura.

La presentación estuvo a cargo del miembro de la Asamblea y presidente del Comité de Presupuesto, Jack Ford. Entre los principios fijados en enero figuran no endeudarse para gastos operativos y mantener reservas no comprometidas equivalentes a al menos 1,5 veces el gasto operativo. El presupuesto se elaboró en un marco financiero difícil: la recaudación por impuesto de sociedades cayó por las dificultades de la industria pesquera —incluidas temporadas de calamar loligo flojas— y los rendimientos de inversión bajaron al usarse reservas para financiar el plan de capital.

Las Falklands afrontan los primeros pagos de intereses —9 millones de libras— del préstamo de 150 millones tomado para infraestructura, dentro de un programa de capital de 360 millones a diez años. La política de reservas de 1,5 veces el gasto operativo se incumpliría hacia 2028/29, aunque las decisiones del presupuesto redujeron la brecha proyectada en el quinto año del plan de mediano plazo de 55 a 45 millones de libras. El cierre de 2025/26 mejoró de un déficit previsto de 0,7 millones a un superávit de 5,7 millones, por ingresos puntuales y subejecución de gastos.

Aun así, el superávit operativo proyectado para 2026/27 es de 9,2 millones antes de intereses y de apenas 0,2 millones una vez descontado el costo del préstamo, muy por debajo del objetivo de unos 30 millones que el Gobierno considera necesario para sostener la deuda y el mantenimiento de capital.

Entre las decisiones que afectan a los hogares, se acordó un aumento salarial fijo de 500 libras para los empleados públicos desde julio, además de incrementos por escalafón. El salario mínimo subirá de 9,66 a 10,17 libras por hora (un 5,3%) en enero de 2027. Las pensiones y la mayoría de los beneficios sociales aumentarán un 2,7%, en línea con la inflación, y los impuestos personales y de sociedades se mantienen en los niveles de 2025/26. El Gobierno también suspendió el Travel Credit Scheme durante el mandato de esta Asamblea, con revisión anual.

La mayoría de las tasas subirán un 2,7%, con excepciones por encima de la inflación: los sellos para el exterior y las solicitudes de visados y permisos podrán aumentar hasta un 100%; la patente automotor, un 30%; y se aplicarán alzas a alcohol (3%-4%), cigarrillos y cigarros (10%), tabaco (20%) y vapeadores (30%), con un doble fin recaudatorio y de salud pública. La tarifa eléctrica se mantiene en 35 peniques por unidad.

En el plano de la inversión, el programa de capital está dominado por cuatro grandes proyectos en marcha: el reemplazo del puerto, la nueva central eléctrica, la fase 3 del parque eólico de Sand Bay y la planta de gestión de residuos. Para atender la escasez de viviendas, se destinaron 10 millones de libras a un desarrollo acelerado en Murray Heights, que prevé 30 unidades modulares en unos doce meses, en alianza con la petrolera Navitas.

El presupuesto se enmarca en una posición financiera que el Gobierno describe como sólida. S&P reafirmó la calificación soberana del archipiélago en “A+ con perspectiva estable”. Además, se trabaja en la creación de un fondo soberano para las futuras regalías de hidrocarburos, después de que el proyecto petrolero Sea Lion alcanzara su Decisión Final de Inversión, con perforaciones previstas para 2027 y producción comercial en 2028.

His Excellency the Governor's by MercoPress