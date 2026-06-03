Las Falklands aprueban un plan acelerado de vivienda con 30 casas modulares en Murray Heights

El Gobierno viene señalando la escasez de viviendas como uno de los principales desafíos del archipiélago

El Gobierno de las Islas Falklands/Malvinas anunció que su Consejo Ejecutivo aprobó un plan para acelerar la provisión de viviendas en Stanley ante la urgente necesidad de ampliar el parque habitacional. La iniciativa contempla el desarrollo de la infraestructura para 60 nuevos lotes en Murray Heights, destinados a soluciones de vivienda modular, y la construcción de 30 unidades modulares.

El proyecto se ejecutará en alianza con la empresa Navitas Petroleum Ltd y prevé la entrega de 30 viviendas para el Gobierno (FIG) en un plazo de 12 meses. La medida se enmarca en la asignación de hasta 10 millones de libras para vivienda anunciada a comienzos de año. Según las autoridades, la construcción modular permite levantar unidades cerca del doble de rápido que la edificación tradicional, y Murray Heights fue identificado como un sitio adecuado y eficiente para la expansión.

Al priorizar el desarrollo de Murray Heights, el Consejo Ejecutivo reconoció que será necesario desviar temporalmente recursos de las obras de Sapper Hill, Fase 7. En el corto plazo, esto implicará demoras de varios meses, aunque el efecto global permitirá liberar más adelante un mayor número de lotes en Sapper Hill para el desarrollo privado.

El responsable de Infraestructura Pública, el miembro de la Asamblea Legislativa Dean Dent, señaló que las Falklands mantienen una demanda sostenida de vivienda que presiona el parque del Gobierno y refuerza la necesidad de una entrega acelerada. “Se exploraron diversas opciones para entregar alojamiento adicional de manera rentable y en el menor tiempo posible”, afirmó.

Dent agregó que el esquema debería generar oportunidades para los contratistas locales, además de una entrega más rápida y ahorros por economías de escala y por la colaboración con Navitas, que también construirá algunas viviendas en el desarrollo para su propio uso.

El Gobierno viene señalando la escasez de viviendas como uno de los principales desafíos del archipiélago, en un contexto de demanda de mano de obra en los sectores público y privado. La inversión habitacional figura entre las prioridades del presupuesto 2026/27, presentado esta semana ante la Asamblea Legislativa, que reservó fondos específicos para comenzar a atender el déficit.

El anuncio se suma a otros avances recientes, como la finalización de 40 viviendas en Bennett's Paddock y de la fase 11 de Ross Road, y se complementa con el proyecto de Sapper Hill Fase 7, que prevé la entrega de más de 100 lotes urbanizados.