Liberación de Falklands de la ocupación argentina: programa para 14 de Junio

El Monumento a la Liberación de las Islas en 1982, sobre la rambla de Stanley, en torno al cual se desarrollará gran parte de la ceremonia

Con motive de cumplirse el domingo 14 de junio de 2026 un nuevo aniversario de la Liberación de las Islas Falkland de la ocupación argentina de 1982, la Asamblea Legislativa, gobierno autónomo y electo de las Islas ha anticipado el programa para dicho acontecimiento.

Se trata de la fecha más importante del calendario propio de las Falklands, y se conmemora con la misma intensidad que los festejos de fidelidad a la Corona británica.

El programa anunciado por Sulivan House, sede de la Asamblea Legislativa indica que el domingo 14 se inicia con un servicio de Acción de Gracias en la catedral de Cristo en Stanley, a partir de las 09:45, encabezado por el Gobernador de las Islas, junto a miembros de la Asamblea Legislativa, el Comandante de las Fuerzas Británicas en Islas del Atlántico Sur, BFSAI, además de representantes de las distintas fuerzas, Marina Real, Ejercito, Real Fuerza Aérea, de las Fuerzas de Defensa de las Islas Falkland, miembros de la Marina Mercante, además de la Banda musical del Sexto Batallón de Rifleros. También se resalta que estarán presentes Grupos en representación de la Juventud, a la vez que Veteranos de 1982, y residentes de las Islas.

Sobre las 11:00 un desfile y ceremonia se desarrollara al pie del Monumento a la Liberación, frente al edificio del Secretariado. Tras las oraciones, el Gobernador de las Islas depositará una ofrenda floral en el Monumento, seguido por miembros de la Asamblea Legislativa, el Comandante de BFSAI, huéspedes oficiales del gobierno de las Islas y representantes de Fuerzas Armadas, además de Asociaciones de Veteranos y todos aquellos que así lo deseen.

Asimismo se ruega a los residentes locales que deseen participar del aniversario, que lleguen no más de las 10:45, y tener muy presentes los cierres de acceso a calles en Barrack Street/Ross Road y Reservoir Road.

Tras la ceremonia, una recepción cívica auspiciada e invitación del Gobierno de las Islas Falkland, tendrá lugar en el Club de la Fuerza de Defensa de las Falklands, la cual está prevista se inicie a las 11:45 y concluya a las 14:00 horas. Todos los residentes e integrantes de las Fuerzas Armadas están cordialmente invitados a participar.

Se considera apropiado que quienes asistan luzcan medallas y condecoraciones con motivo del acontecimiento.