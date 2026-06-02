Falklands, suspenden construcción de turbinas eólicas a espera de mejores condiciones climáticas

Las turbinas eólicas próximas a la capital Stanley

El Gobierno de las Islas Falkland, a partir de su Equipo de Entrega de Trabajos de Inversión, desea informar a la opinión pública que tras una profunda y cuidadosa revisión y consideración, el Consejo Ejecutivo ha aprobado las recomendaciones de jerarcas de dicho Equipo en demorar la fase constructiva del proyecto de turbinas eólicas en Sand Bay y Mare Harbour hasta enero del 2027.

Este enfoque permitirá que fases constructivas del proyecto se realicen durante las condiciones de temporadas más favorables, mejorando la seguridad, reduciendo riesgos vinculados a condiciones climáticas, y un apoyo en general a un proceso de construcción más eficiente. Las turbinas importadas al momento se encuentran en proceso de ser entregadas y serán guardadas en un lugar seguro y permanecerán en dicho almacenaje hasta que la construcción de las turbinas eólicas comience. Se estima que la construcción de las turbinas pueda estar concluida hacia julio de 2027.

El legislador MLA Dean Dent quien tiene bajo su responsabilidad el área de Infraestructura Pública sostuvo que, “esta decisión refleja un enfoque cuidadoso en cuanto a la entrega de infraestructura critica. Al alinear el periodo de construcción con condiciones climáticas más favorables, estamos brindando prioridad a la seguridad, eficiencia y el valor a largo plazo de las obras en Falklands. El proyecto permanece como un componente vital para reforzar y asegurar nuestra resiliencia energética para el futuro”

El Director de Obras Públicas, Colin Summers dijo que “el tiempo adicional permite al equipo a cargo del proyecto a refinar el proceso de entrega y asegurar que todos los aspectos del trabajo resulten enteramente coordinados, previo al inicio de la construcción de las propias turbinas. Esto ayudará a asegurar que las turbinas e infraestructura asociada son entregadas al más alto nivel, en tanto se minimizan riesgos durante la etapa de construcción”.

Las Islas Falkland aprovechando el clima ventoso se puede decir que logra una generación eléctrica verde (eólica) del entorno del 45% en el suministro a la capital Stanley. Con las turbinas adicionales se pretende ampliar dicha cobertura al igual que alcanzar en parte al complejo de Mount Pleasant.

Aunque también habría que agregar el viento generoso en materia de generación eléctrica también castiga y afecta en días de tormenta, las líneas aéreas de distribución y de ahí recurrentes cortes.

Traslado de turbinas

De todos modos el Departamento de Obras Publicas ha advertido que con motivo de la llegada de las turbinas, y dada la magnitud de algunas de las piezas, varias tramos de la ruta al aeropuerto internacional MPA al igual que ciertas calles en Stanley serán clausuradas en horarios precisos para facilitar el traslado.

Si bien se intenta ocasionar las menores molestias igualmente habrá varios cierres para permitir el transporte de las cargas más anchas. El cronograma de clausuras temporales, no más de dos horas en cada ocasión, será brindado por Obras Publicas con la debida antelación y transmitido por los medios audio visuales de las Islas.

Siete son las turbinas llegadas esta semana las cuáles cuatro serán instaladas en el Complejo militar y tres de ellas en Sand Bay, operadas por el Gobierno de las Falklands, las aspas miden 35mts de largo.