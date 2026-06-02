Falklands, reconocimiento internacional para el Gin Tumbledown

Tras una cata a ciegas por un panel de expertos, el Gin Tumbledown ganó la medalla de Plata.

Un gin originario de las Islas Falkland donde se viene produciendo desde 2018 ha ganado una presea en una prestigiosa competencia internacional de la bebida.

En efecto Gin Guide en el Reino Unido eligió a Tumbledown Gin en la final de la categoría de Gin Tradicionales (42% ABV) entre otras bebidas blancas cuyo origen era Reino Unido, Europa, EE.UU. y Nueva Zelanda.

Tras una cata a ciegas por un panel de expertos, el Gil Tumbledown ganó la medalla de Plata.

Se trata de una bebida de alta calidad destilada en las Falklands utilizando agua fresca natural de las Islas junto a hierbas autóctonas. Para llegar a la competencia en Reino Unido, a 8.000 millas, fue despachada en un barco auxiliar de la Marina Real el cual acompaño la presentación.

El Gin Tumbledown arrancó en las Falklands con el residente Taff Davies a pequeña escala. Dio la casualidad que estaba en las Islas, viviendo y trabajando, John Hellowell, un exitoso empresario de la Isla de Man, quien entendió que la destilería tenía mucho futuro, aun cuando había que incursionar otros mercados, y todos los desafíos logísticos que ello implicaba dad la situación tan remota de las Falklands.

Pero parece que el tiempo y la constancia lograron que el Gin de las Falklands recibiera un merecido reconocimiento internacional nada menos que en la cuna del Gin.