Falklands, mejoras en la sala de llegadas del aeropuerto internacional de MPA

Una vista del aeropuerto internacional de Mount Pleasant en Falklands

Finalmente la sala de arribos del aeropuerto internacional de las Islas Falkland, en Mount Pleasant, contará con un gabinete higiénico, algo por el cual se venían acumulando muchos reclamos desde hace tiempo, de acuerdo a lo informado por la Directora Ejecutiva de la Oficina de Turismo de las Islas, Stephanie Middleton.

Ya se cuenta con un presupuesto de un constructor local para su instalación y la Directora Ejecutiva comentó aliviada, “hace tiempo que lo estábamos esperando, y quiero liquidar el tema cuanto antes para concluir con quejas y reclamos”.

Adicionalmente Starlink ya está operativo en la terminal de MPA, y si bien se espera que contribuya a reducir el tiempo que insumen los tramites de ingreso a las Islas, igualmente se explicó que en realidad es la inspección del equipaje, lo que realmente enlentece el sistema.



Para ello se buscó considerar el costo de instalar un nuevo escáner para reemplazar el ineficiente y superado equipo del Ministerio de Defensa británico con que se opera en la actualidad.

En vista que se trata de un aeropuerto con certificación internacional, y en la práctica tanto de uso civil como militar, se consideró la posibilidad de realizar una adquisición conjunta de facilidades nuevas.

Empero algunos miembros del directorio de la Oficina de Turismo sostuvieron que en las circunstancias actuales sería posible considerar si la revisión de equipajes es realmente necesaria, o volcarse hacia una fórmula o recomendación en que se revise tan solo un porcentaje aleatorio del equipaje, tal cual en muchas terminales, agilizando tránsito de viajeros y valijas..