La Asamblea Legislativa de las Falklands conmemora el Día de los Territorios de Ultramar y el inicio del Mes del Orgullo

“Aunque diversos en geografía y cultura, estamos unidos por nuestros valores compartidos, nuestro compromiso con el autogobierno y nuestro orgullo de ser británicos”, afirmó la Asamblea Legislativa

La Asamblea Legislativa de las Falklands celebró el 1 de junio el Día de los Territorios Británicos de Ultramar mediante un acto institucional en Victory Green, en Stanley, en el que ondeó la bandera del archipiélago junto a la del Reino Unido a lo largo de toda la jornada. La conmemoración anual reúne a los catorce Territorios Británicos de Ultramar repartidos por el Caribe, el Atlántico Sur, el Antártico y el Pacífico bajo una agenda compartida de autogobierno y vinculación con la potencia administradora.

“Aunque diversos en geografía y cultura, estamos unidos por nuestros valores compartidos, nuestro compromiso con el autogobierno y nuestro orgullo de ser británicos”, afirmó la Asamblea Legislativa en un comunicado oficial difundido por la Oficina de la Asamblea en Sulivan House. El cuerpo legislativo subrayó que la condición de Territorio Británico de Ultramar de las Falklands “refleja los deseos libremente expresados de nuestro pueblo”, en alusión al referéndum de 2013, en el que el 99,8% de los habitantes votó a favor de mantener el estatuto bajo soberanía británica con una participación del 92% en una jornada observada por una misión internacional encabezada por Estados Unidos.

Como parte de la conmemoración, la bandera de las Falklands ondeó junto a la del Reino Unido en Victory Green desde las 08:00 hasta las 16:30 horas, momento en el que la enseña británica fue sustituida por la bandera del Orgullo LGBTI, que permanecerá izada junto a la bandera del archipiélago hasta las 12:00 horas del 2 de junio, en alusión al inicio del Mes del Orgullo. La iniciativa simbólica integra el calendario institucional de las Falklands tanto en su dimensión de pertenencia al sistema de Territorios Británicos de Ultramar como en el compromiso con los derechos de las personas LGBTI, reconocidos plenamente en la legislación local.

Los Territorios Británicos de Ultramar conforman un sistema jurídico singular: cada jurisdicción dispone de gobierno autónomo, presupuesto propio y leyes locales, mientras que el Reino Unido conserva la responsabilidad sobre defensa y política exterior. En el caso de las Falklands, esta arquitectura institucional se proyecta sobre una comunidad de aproximadamente 3.600 habitantes con representación en 62 nacionalidades distintas, una economía sostenida en la pesca, la ganadería ovina y el turismo, y un presupuesto enteramente financiado por la actividad económica local. El sistema mantiene la disputa diplomática con Argentina, cuyo reclamo de soberanía sobre el archipiélago es definido por su Constitución como “permanente e irrenunciable”.

La conmemoración del Día de los Territorios de Ultramar se realiza pocos días después de que el legislador isleño Michael Goss interviniera ante el Seminario Regional del Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas en Managua, Nicaragua, donde defendió el derecho a la autodeterminación del archipiélago y reiteró la invitación abierta a una misión visitante de la ONU.