Falklands se afirma en la industria crucerista en dos conclaves principales

La Gerente Ejecutiva Phil Middleton, quien concurrió al frente de la delegación de Falklands a los encuentros de Miami y Annapolis

La Islas Falkland han reafirmado su posición en el mercado internacional de la industria cruceristas tras la participación en dos acontecimientos claves, ambos en Estados Unidos, Miami y Annapolis, en donde pudieron reunirse y conversar con operadores, representantes, a la vez que promover a las Islas como un destino obligado a visitar en el Atlántico Sur.

Asi lo expreso el Directorio de Turismo de las Falklands, FITB, durante un reunión balance de la concurrencia a los acontecimientos.

El primero de ellos fue al tradicional Seatrade Cruise Global, edición 2026, en Miami, a donde se estima concurrieron 12.500 representantes de 125 paises, junto a delegados de unas 85 empresas de cruceros de marca global.

Al informar de los resultados de dicha conferencia la Gerente Ejecutiva del Directorio de Turismo de las Islas, Stephanie Middleton dijo que se mantuvieron reuniones con las principales empresas de cruceros que visitan las Islas, centrándose las conversaciones en la tasa a los pasajeros y ordenar un cronograma en que se evite la confluencia simultánea de varios barcos en las Islas

“Las conversaciones resultaron constructivas, con varios de los operadores confirmándonos que ya han ajustado los itinerarios para reducir la congestión de barcos en una misma fecha, como también de tomar en cuenta dicha situación para el futuro, aunque algunos además explicaron que como las temporadas se organizan con mucha anterioridad, los recorridos y fechas ya están establecidos, por tanto los cambios serian para temporadas más en el futuro”.

La importancia de hablar con los planificadores de los itinerarios y de los equipos que son quienes en definitiva deciden en materia de lugares a visitar, también fue resaltada por la delegación de Falklands.

La Sra Middleton afirmó que se realizaron nuevos contactos con esos equipos y que seguramente serán más flexibles en los planteos de futuros, en base a la buena onda en comunicaciones.

En cuanto a la tasa por pasajero o visitante, fue otro asunto también abordado. Si bien los operadores mucho valoran las visitas en las Islas Falklands, también hay una creciente idea que se han convertido, o se perciben, a razón de la tasa, como uno de los lugares a recorrer o visitar más caros.

En efecto el mensaje de la industria fue que inesperados y significativos incrementos en dichas tasas pueden afectar la planificación a largo plazo, pues los distintos itinerarios se preparan y, se cobran en parte, con por lo menos dos a tres temporadas de anticipación.

Los operadores expresaron una preferencia por cambios graduales, predecibles con una clara visión del largo plazo, explico la Sra. Middleton.

El otro gran acontecimiento donde estuvo presente una delegación de la Oficina de Turismo de Falklands fue la reunión anual, 2026, de la IAATO, Asociación Internacional de Operadores Turísticos en la Antártida, celebrada en Annaolis, Maryland, Estados Unidos, la cual focaliza su actividad en los cruceros y expediciones a la Antárctica.

Fue una oportunidad para conversar sobre la administración de las visitas y visitantes al continente blanco, los niveles de protección del medio ambiente y desarrollos en general del sector.

La Sra. Middleton adelanto que al momento dos empresas están desarrollando itinerarios que solo incluyen las Islas Falkland y que hay una tercera pensando en apelar a un recurso similar.

Con el propósito de promocionar estas iniciativas, el Directorio de Turismo de las Islas tiene pensado organizar visitas de familiarización para Lideres de los Cruceros Expedición, ampliando el abanico de posibles lugares a visitar, o poco visitados en las Islas.

Loa nombres de las empresas de cruceros no fueron adelantados por el momento pero la Gerente Ejecutiva si reveló que una de ellas piensa realizar un anuncio oficial en un futuro próximo.

Adicionalmente un operador regular a las Islas introducirá para la próxima temporada una nave nueva, incluyendo a las Falklands en su viaje inaugural, en definitiva “un nuevo mojón en el creciente sector del turismo crucerista de las Falklands”, concluyó la Sra. Middleton. (Fuente Penguin News)