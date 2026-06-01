Falklands, planta desalinizadora en zona rural para ayudar a combatir falta de agua

Sam Cockwell, Gerente de Proyectos Estratégicos de la Corporación para el Desarrollo de Falklands

La escasez de agua que padece la población rural de las Islas Falkland podría ser superada extrayendo agua de mar y convirtiéndola en potable con una primera planta en el establecimiento de Goose Green.

La iniciativa y su instrumentación por parte del Falklands Trust se verá realizada mediante la financiación de una planta de desalinización a energía solar, con una capacidad de producción diaria de diez metros cúbicos de agua potable, más que suficiente para las necesidades del establecimiento de Goose Green.

El Gerente de Proyectos Estratégicos de la Corporación para el Desarrollo de las Falklands, San Cockwell sostuvo que el Falklands Trust (una suerte de ONG que brinda asesoramiento a localidades pequeñas y remotas para mejorar condiciones de vida y del medio ambiente), en efecto promueve y financia en parte muchos proyectos referidos al medio ambiente, como el de la planta desalinizadora, el cual despertó un interés muy fuerte pues es algo “con un desenlace mucho más tangible”.

Cockwell dijo que el Faklands Trust ha contribuido a la financiación de la inversión de capital, al igual que ha comprometido un año de repuestos y mantenimiento de la planta.

Cockwell agregó que el Proyecto de desalinizar ha estado en la lista de espera desde hace varios años por la falta de fondos del gobierno de las Islas, esta sería la primera vez en que el mismo se realiza enteramente con fondos externos.

“El costo de la energía y los paneles solares han decrecido significativamente en los últimos años, lo cual hace al proyecto aún más viable, por tanto ahora existe la oportunidad de demostrar la practicidad de la desalinización y para identificar desafíos que se presenten y mejoras que se necesiten”.

La unidad construida por Elemental Water Makers de los Países Bajos tomara unos 3 a 5 meses construir y despachar a las Falklands en un contenedor de 20 pies el cual permanecerá enclavado en la punta del muelle de Goose Green.

Según Cockwell la construcción de las bases han comenzado y el establecimiento de Goose Green está a cargo de dicha preparación.

Una vez instalado y funcionando se espera que reduzca la dependencia del agua potable de fuentes naturales, lo cual también significará que dichos flujos puedan volver a permanecer en la tierra

La unidad en camino extraerá agua del mar, y tras un proceso de osmosis inversa, puede entonces ser mineralizada para mejorar el sabor previo a ser depositada en los tanques de almacenamiento del establecimiento para su consumo potable.

Si bien esta temporada en las Falklands ha sido bastante lluviosa, Cockwell recordó que la ciencia indica que las Islas deben prepararse para un ciclo largo de clima secano, agravado, “pero que como la mayoría de establecimientos rurales en las Islas son costeros, muchos más podrán beneficiarse de la experiencia de esta primera planta en Goose Green, junto a su posible adaptabilidad y extensión a otros localidades rurales en el futuro.

Por tanto si todo se desarrolla de acuerdo a lo planificado, incluyendo la logística de la entrega de la planta en las Falklands, se espera que ya pueda estar operando para fines del verano próximo.

Paul Phillips, Gerente General de Falklands Landholdings, (consorcio de estancias del gobierno de las Islas) se mostró muy entusiasmado con el proyecto, el cual apoya decididamente y espera verlo muy pronto operativo.

“Estoy seguro que habrá otros establecimiento rurales e islas menores que se podrán beneficiar de esta iniciativa en el futuro, y es importante ver y aprender como funcionara este nuevo proyecto”.

Las Falklands vienen sufriendo niveles pluviométricos por debajo de la media desde hace varios años, lo cual ha perjudicado el medio ambiente rural, junto a la erosión y vientos que eliminan los suelos de superficie.

Se trata de un problema que también afecta al centro de defensa en el Complejo de Mount Pleasant. (Fuente Penguin News)