Falklands turismo, temporada 2025/26 con menos cruceristas y más cuidadosos en gastos

En la temporada 2025/26 se recibieron 65.197 visitantes, 8.5% menos que en la anterior

Según la Directora EjecutivaStephanie Middleton , hubo cambios en la conducta de gastos de los cruceristas, aunque también muchas menos cancelaciones

El sector turístico de las Islas Falkland registró una modesta declinación en el número de visitantes durante la temporada crucerista 2025/26, (octubre 25 a marzo/abril 26) al igual que ciertos cambios en la conducta de gastos, tema que también fue sentido por los operadores locales.

En total fueron 65.197 visitantes de los cruceros que estuvieron en las Islas representando una caída del 8,5%, respecto a la temporada inmediata anterior, lo cual resultara algo similar al porcentaje de descenso que se confirmara para la temporada desde Uruguay, casi un 10%.

Pero a pesar de la caída, la Oficina de Turismo de Falklands al manejar cifras esta semana, dijo que en definitiva el balance final de la temporada de cruceros se mantuvo ‘en línea con las expectativas’.

Un área en que se registraron mejoras fue en las del nivel de cancelaciones, propio del clima cambiante de las Islas. Totalizaron 9.500 pasajeros las cancelaciones esta temporada decididamente mucho menor que las de la anterior que alcanzaron los 20.000 pasajeros. La reducción en cancelaciones permitió aminorar lo que hubiera resultado en una mayor declinación y más pobre temporada en cuanto al número de visitantes.

Sin embargo también hubo sorpresas, el impacto de las visitas de los cruceros para comercios y proveedores de servicios locales disminuyó Se estima que el porcentaje de gasto por pasajero desembarcado cayó, con un desembolso directo estimado en poco más de £5 millones para toda la temporada.

La caída se atribuye o sugiere una creciente sensibilidad en materia de precios de los visitantes. Los proveedores de servicios locales también registraron claros cambios en materia de reservas.

La Directora Stephanie Middleton resaltó que muchos operadores también registraron menores reservas que en temporadas anteriores

Durante la reunión de la Oficina de Turismo sostuvo que la demanda parece haberse desviado hacia alternativas disponibles menos costosas, de alguna forma, “se corre la voz entre ellos en cuanto aparecen opciones más baratas, lo cual influye en la selección que realizan visitantes, reduciendo la demanda para aquellos servicios más costosos”.

En cuanto a los turistas que llegan a las Islas para disfrutar de visitas más prolongadas, (a diferencia de como sucede con los cruceristas, pues bajan por una horas en un solo día y se los cataloga como visitantes), se mantuvieron en números estables: entre octubre del 2025 y marzo del 2026, las Islas recibieron 2.467 turistas, apenas diez menos que en la temporada anterior. Fuente Penguin News)