Falklands, estadísticas que reflejan los cambios profundos, y por venir, en la sociedad

Según el último censo, 2021, la estructura de edad media de la población de las Islas es de 41 años, superior a la del anterior censo (2016), 38 años,

La Revisión Financiera de Asistencias Publicas 2024/25 del gobierno de las Islas Falkland, a pesar de su condición de estadísticas frías no pasó desapercibida. Por el contrario mereció un llamativo comentario de la Directora y Redactora del semanario Penguin News, quien tras comenzar catalogando a los materiales estadísticos como tediosos, secos y burocráticos, finalmente relató que ofrecieron “un reflejo actualizado de la sociedad de las Falklands”, según sus propias palabras.

En efecto tras la tediosa lectura admitió “Quizá lo más interesante de todo es lo que yace bajo las estadísticas”, pues el documento “es más que una simple revisión estadística y refleja el tipo de sociedad en la cual se están convirtiendo las Falklands, una sociedad envejecida, más cara y demandante, crecientemente guiada por las necesidades de mayores cuidados, y se hace preguntas difíciles, hasta desafiantes tales como, “la asistencia financiera contemplada en el presupuesto, con quien debe ser compartida y aun más financiada en años por venir”.

Bajo el lenguaje técnico de distintos Cuidados, topes de gastos y manuales operativos, se muestra a una comunidad de las Falklands “que enfrenta el envejecimiento, adversidades ocultas e imprevistas, desequilibrios entre géneros y una creciente necesidad de Cuidados especiales.

Al respecto ilustra que el rubro Cuidados por Discapacidad se ha más que duplicado en cinco años, ya sea por un mayor conocimiento de la existencia del programa, pero también por algo más profundo y más inevitable. La población de las Falklands está envejeciendo, la gente por el propio avance de las ciencias vive más años, con cuidados y necesidades más complejos, como también y muy entendible muchos prefieren seguir viviendo en sus propios hogares, el mayor tiempo posible.

Las mujeres se encuentran sobre representadas en prácticamente todos los programas, desde los apoyos de ingresos básicos hasta de alquileres. Empero la contracara es que no hubo aportes suficientes al programa de Cuidados, hicieron menores aportes por menores ingresos durante la vida laboral.

Aunque agrega la Directora del Penguin News, “bajo esos números yace una realidad que le es común a muchas familias en las Islas, que las mujeres continúan a absorber en los hogares un porcentaje desproporcionado de cuidados y de vulnerabilidades financieras.”

En cuanto a dificultades ocultas y/o sorpresivas, igualmente permanecen en comunidades relativamente prosperas como puedes ser las Falklands, el hecho que bajo el manto del éxito económico hay individuos, familias que aún deben recibir asistencia en materia de ingresos, para alquilar una vivienda, contar con un subsidio para calefaccionar, asignación para hijos, tan solo para poder copar con la vida diaria.

Interesantemente el informe desafía ciertos pre-conceptos. Es decir el de la inmigración y su costo para la seguridad social y los servicios públicos, describiendo dicho impacto por el crecimiento de población con extranjeros es “negligente”.

Y finalmente lo que yace bajo los números fríos, más que una estadística un reflejo de tipo de sociedad en que se está convirtieron la comunidad de las Falklands, envejecida, más costosa y demandante por la necesidad creciente de Cuidados especiales, y hacia el futuro, la difícil pregunta de cómo deben ser compartidos y financiados los rubros presupuestales con esa finalidad. (Fuente Penguin News)