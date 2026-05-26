Falklands, analizan la reprogramación de los rubros asistenciales a la comunidad

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Las Islas Falkland están hacienda una revisión de los fondos financieros empleados para hacer frente a varios rubros asistenciales que expresan un sostenido crecimiento y mayor demanda de desembolsos. Ello responde a mayores gastos originados en los cuidados por incapacidad, desbalances en el apoyo inter-géneros, al igual que las mayores presiones vinculados a una población que envejece.

Al igual que en el resto del mundo occidental, en las Falklands el crecimiento poblacional, y la natalidad han descendido notoriamente. Ciertamente no al grado de Japón donde hace varios ejercicios es mayor el consumo de pañales geriátricos que el de recién nacidos, o en la propia ciudad de Buenos Aires, donde recientes relevamientos censales indican que la cantidad de perros y mascotas durante la última década supera con margen al de niños y bebes. (Por ejemplo 493.000 perros, sin contar gatos contra 450.000 niños). Fenómeno que se denomina el “invierno demográfico”, entre otras razones por las llamadas “familias multi-especies”

Tendencia similar acontece en las Islas Falkland y el gobierno cuenta con cinco programas de asistencia para hacer frente al fenómeno demográfico.

Se trata de un Apoyo básico de ingresos; Apoyo a alquileres y servicios adláteres; Cuidados por discapacidad; Subsidio al combustible de calefacción en meses de invierno, y Asignaciones familiares para el bienestar de hijos.

La revisión financiera de esos desembolsos indica que los Cuidados por Discapacidad se incrementaron de £214,285 en 2019/20 a £437,248 en 2024/25.

El legislador que hizo la presentación financiera de la situación de los distintos apoyos MLA Jack Ford dijo que “con la revisión podremos entender si este significativo incremento está vinculado a la dinámica de nuestra propia población, por ejemplo su envejecimiento, o si es que hay otros motivos que pueden y deben ser encarados”.

Según el informe también podría haber cierta relación con el planteo mismo del sistema de ayudas, y entre otras cosas recomienda congelar los egresos en el rubro de Cuidados por Discapacidad a los números del actual ejercicio financiero, a la espera de una revisión más profunda.

Cuando se le preguntó al MLA Ford el porqué de esta recomendación en vista del creciente costo de vida en las Islas, el legislador respondió que, “la Comisión Selecta del Presupuesto consideró congelar los niveles de apoyo a este programa en particular para el próximo ejercicio financiero, en vista que otros programas de apoyo permanecerán disponibles”.

Las estadísticas del informe también indican que las mujeres están sobre representadas en todos los programas de asistencia. En efecto las mujeres representaron el 75% en los programas de Apoyo básico de ingresos y de subsidios por alquileres durante el ejercicio 2024/25.

El informe también entiende que en parte hay menores desembolsos para Cuidados por Discapacidad de las mujeres, motivado por menores ingresos durante la vida laboral, trabajos a destajo y a término, además de la mayor expectativa de vida entre las mujeres.

La revisión de ayudas también resaltó que en general los solicitantes pacientes médicos o con incapacitados para trabajar, representaron el mayor desembolso en materia de apoyo de ingresos básicos y de alquileres durante el ejercicio.

Otro punto de la revisión aborda el tema de la inmigración y los gastos en seguridad social. Afirma que el impacto de aquellas personas que transitan de contar con un permiso de trabajo a Permiso de Residencia Permanente, en materia de costos para la seguridad social resultaron ‘negligentes’. En total se gastaron unas £ 14,000 en gastos de todos los programas de asistencia durante cuatro años, (a partir del 2021), para todos aquellos individuos que pudieron elevar su condición a la de Residente Permanente en las Islas.

El informe también propone una serie de aclaraciones operacionales a varios de los programas tras identificarse o experimentarse inconsistencias en los mismos, incluyendo para pensionistas casados y miembros supérstites.

Finalmente el informe indica que el Consejo Ejecutivo presentara un segundo informe una vez que la Comisión Selecta del Presupuesto haya finalizado con los montos de desembolsos y los distintos topes de los programas para el ejercicio 2026/27.