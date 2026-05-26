El legislador Goss lleva la voz de las Falklands a la ONU: “No tenemos nada que ocultar”

Goss, un isleño de sexta generación cuyo antepasado llegó a Port Louis desde Stoke-on-Trent en 1841, intervino sin acreditación de carrera política o diplomática

El miembro de la Asamblea Legislativa de las Falklands, Michael Goss, presentó este martes la posición del archipiélago ante el Seminario Regional del Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas, conocido como Comité de los 24, celebrado en Managua, Nicaragua. En su intervención, Goss defendió el derecho a la autodeterminación de los habitantes del archipiélago, reiteró la invitación de la Asamblea Legislativa para que el organismo envíe una misión visitante a las islas y cuestionó la falta de cumplimiento argentino del paquete de cooperación bilateral acordado con el Reino Unido en septiembre de 2024.

“No tenemos nada que ocultar y todo por mostrar”, afirmó el legislador, que representa a Camp, la circunscripción rural que comprende el campo y los asentamientos exteriores del archipiélago. Goss, un isleño de sexta generación cuyo antepasado llegó a Port Louis desde Stoke-on-Trent en 1841, intervino sin acreditación de carrera política o diplomática. “No soy un diplomático ni un político profesional. Estoy aquí porque soy un isleño de las Falklands, y las decisiones sobre nuestro futuro deben tomarse con la voz de alguien que realmente lo vive”, afirmó. El Seminario Regional, que se celebra cada año antes de la sesión principal del comité en Nueva York, reúne a representantes de los Estados miembros de la ONU, las potencias administradoras y los territorios no autónomos.

El legislador recordó que en el referéndum celebrado en 2013, con una participación del 92%, el 99,8% de los habitantes votó a favor de mantener el estatuto de Territorio Británico de Ultramar. La consulta fue observada por una misión internacional encabezada por Estados Unidos e integrada por Canadá, México, Uruguay, Paraguay, Chile y Nueva Zelanda, cuya conclusión fue que el proceso reflejó “la voluntad democrática” del electorado isleño. Goss añadió que las elecciones legislativas de diciembre de 2024, que le confirieron su escaño, fueron observadas por la Asociación Parlamentaria de la Commonwealth, que calificó el proceso como “tranquilo y bien administrado”. La participación en su circunscripción de Camp alcanzó el 90%.

El legislador detalló además el modelo institucional vigente. El archipiélago, integrado por una comunidad de 3.600 personas y 62 nacionalidades, se autogobierna con leyes propias, presupuesto financiado íntegramente por su economía local y una política migratoria independiente. El Reino Unido se limita a las áreas de defensa y relaciones internacionales, definidas como necesarias ante la reivindicación argentina sostenida desde hace casi dos siglos. Goss objetó la resolución anual que el Comité de los 24 considera respecto del archipiélago, al sostener que un proceso bilateral entre Londres y Buenos Aires que ignore a los habitantes “no es un diálogo, es una demanda disfrazada de proceso diplomático”, dado que la Constitución argentina define la recuperación de la soberanía como un objetivo “permanente e irrenunciable”.

En cuanto al paquete de cooperación bilateral entre Londres y Buenos Aires acordado en septiembre de 2024, Goss observó que las Falklands cumplieron en diciembre de ese año al organizar y facilitar la visita de los familiares de los soldados argentinos sepultados en el archipiélago, mientras que Argentina no ha avanzado en el restablecimiento del vuelo desde São Paulo ni en el intercambio de información pesquera. “Estamos dispuestos. Solo pedimos que los compromisos asumidos se honren”, concluyó el legislador isleño.

Falkland Islands - Regional Seminar - Statement 26.05.2026 by MercoPress