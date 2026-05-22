Falklands, Gilbert House pasaría a albergar más oficinas del gobierno

La clásica Gilbert House, por años sede del Legislativo de las Falklands

El Consejo Ejecutivo de las Islas Falkland aprobó la recomendación para que Gilbert House, donde estaban centradas las oficinas de la Asamblea Legislativa electa de las Islas, sea retenida para utilización de oficinas del Gobierno de las Islas.

Según el documento expuesto, el local quedó vacante luego que la Asamblea con todo lo relativo al Legislativo se mudara a Sulivan House, y por tanto si se retenien dichas comodidades se reducirá la dependencia del gobierno en la necesidad de alquilar espacio de privados para oficinas.

Otras opciones alternativas que se manejaron incluyeron convertir la edificación, considerada patrimonio edilicio de las Islas, en apartamentos para residentes, dejarla en comodato a otra organización , o simplemente venderla, aunque ninguna de estas opciones logró se sumaran a las opciones que se elevarán. (Fuente Penguin News)