Falklands, ajustan gastos para Tratamientos Médicos en el Exterior

El hospital KEMH, principal nosocomio de las Falklands, pero muchos casos de pacientes también deben derivarse al exterior

El gobierno de las Islas Falkland continúa con su política de revisión de gastos y esta vez ha abordado una puesta al día, y de cotos, de los Tratamientos Médicos en el Exterior, (MTO) con el propósito de clarificar prácticas relativas a partos y nacimientos en el exterior, a la vez que mayores controles en el acceso a acuerdos con entidades privadas para ciertas cirugías de prótesis.

Los cambios serán puestos a consideración del Consejo Ejecutivo en el mes entrante, y fueron expuestos durante una sesión de la Comisión de Servicios de Salud y Médicos, (HMSC) los cuales pretenden formalizar ciertos procedimientos ya en ejecución, a la vez que afrontar emergencias operativas y las constantes presiones financieras.

Un área clave en la nueva redacción de protocolos refiere a situaciones de embarazo para personas que no gozan de ciudadanía británica. Si bien se sabe y se reconoce que algunas mujeres prefieren dar a luz fuera de las Islas, la puesta al día de procedimientos pretende afrontar los desafíos relativos a las visas que surgen de este tipo de situaciones, explicó el Director de Servicios de Salud y Médicos, John Woolacott.

En efecto según expresó cuando parturientas no británicas viajan al Reino Unido, las visas corrientes de seis meses para visitantes pueden generar complicaciones. Cuando se trata de embarazos y/o partos de alto riesgo, las pacientes puede que tengan que viajar más temprano, y tras el parto las demoras en obtener el pasaporte para los recién nacidos pueden extenderse más allá de los plazos de las propias visas.

Pero Woolacott sostuvo que los temas con las visas son responsabilidad de las pacientes y no deben ni pueden ser atendidos por el personal del hospital local de las Falklands, KEMH.

Bajo la propuesta, las referencias rutinarias para los partos y nacimientos fuera del Reino Unido, continuarán a ser apoyados, con el financiamiento haciéndose cargo de traslados y alojamiento. Sin embargo los costos médicos generados en el exterior, y dependiendo en el sistema de salud del país elegido, seguirán siendo responsabilidad del paciente. Las emergencias no serán afectadas por cualquiera de los cambios.

Prótesis de cadera y rodillas.

La segunda propuesta en importancia a ser considerada fue la del uso de proveedores privados para las prótesis de cadera y rodillas. En años recientes una asociación con un hospital privado del Grupo Spire, en el Reino Unido demostró ser exitoso en alivianar el retraso en la atención de muchos casos, que se fueron acumulando durante la pandemia de COVID. Pero la demanda del servicio ahora ha excedido el prepuesto adjudicado para dichas intervenciones, explicó el Director Woolacott.

Por tanto para asegurar la sustentabilidad financiera, la nueva propuesta sugiere un presupuesto anual fijo para las intervenciones privadas, con la capacidad para cubrir a unos nueve pacientes por años. Esto es un cambio de la política actual impulsado por la demanda.

Es decir puede que los pacientes hayan sido aprobados clínicamente para el tratamiento, pero el acceso a esa atención privada dejará de ser automática, y se brindara prioridad en la necesidad clínica y urgencia del caso, con algunos de los pacientes entonces referidos al Sistema Británico de Salud o derivados a años posteriores.

La política planteada también refiere a accesos restringidos a procedimientos financiados por entidades privadas, para aquellos individuos que gozan de PRP (Permiso de Residente Permanente) y estatus de las Falklands. En efecto en tanto aquellos con permisos de trabajo permanecerán siendo candidatos a tratamiento médicos cuando clínicamente necesarios, no calificaran para la opción del tratamiento privado. Este cambio tiene por propósito asegurar que recursos limitados son focalizados en los residentes de larga data en las Islas.

Asignaciones diarias vitales

Una serie de propuestas relativas a cómo hacer mayor uso de las asignaciones vitales diarias también estarán incluidas en las propuestas elevadas a consideración del Consejo Ejecutivo. Wooacott dijo que en actualidad todos aquellos en el exterior automáticamente reciben ya sean £12.80 o £19.20 por día, dependiendo en las circunstancias, agregando que en verdad, “no se logró cumplir una tarea aceptable”

Si alguien que es funcionario del gobierno y está en pleno derecho de licencia por enfermedad, y con paga total, no tiene sentido pagarles alguna de esas sumas a las cuales acceden otros, quienes no son funcionarios de gobierno.

Las opciones que se manejaron para aquellos en necesidad de ayuda, pueden aceptar limitar los beneficios a residentes de larga data, pero manteniéndolos en línea con otros beneficios sociales a los cuales pueden ser elegibles o tenidos en cuenta.

En principio se aceptaron las propuestas/opciones pero también la necesidad de más información incluyendo el impacto para las finanzas del gobierno del desembolso de una asignación vital diaria. También serán puestos a consideración del Consejo Ejecutivo durante su reunión mensual en el mes de junio. (Fuente: Penguuin News)