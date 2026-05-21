Petróleo de las Falklands: en junio comienzan en Asia los trabajos para adaptar el FPSO Aoka Mizu a las necesidades del desarrollo de Sea Lion

Navitas trasladó los trabajos de actualización del Aoka Mizu desde Medio Oriente hacia Asia debido al conflicto en Irán, lo que sumó aproximadamente US$ 45 millones al presupuesto de desarrollo.

El director ejecutivo de Rockhopper declaró: “Estamos encantados de que el proyecto siga su curso tras haber tomado la decisión prudente de trasladar los trabajos del FPSO” hacia Asia

Rockhopper Exploration (AIM:RKH) destacó los avances del desarrollo petrolero Sea Lion en la Cuenca Norte de las Falklands, operado por Navitas Petroleum. Las dos primeras fases utilizarán el FPSO Aoka Mizu con una capacidad de 55.000 barriles diarios, mientras que un nuevo memorando de entendimiento para un segundo FPSO podría elevar la capacidad total en 125.000 barriles diarios adicionales, ampliando significativamente el potencial productivo del proyecto si llegara a concretarse.

Navitas trasladó los trabajos de actualización del Aoka Mizu desde Medio Oriente hacia Asia debido al conflicto en Irán, lo que sumó aproximadamente US$ 45 millones al presupuesto de desarrollo e incrementó en US$ 5,25 millones los costos de capital de Rockhopper, aunque la empresa asegura que sigue contando con financiamiento para la Fase 1.

A fines de mayo se completarán los trabajos de desconexión y el FPSO Aoka Mizu zarpará rumbo al astillero para las tareas de actualización que lo adaptarán a los requerimientos de Sea Lion. Las labores de perforación y completación están previstas para comienzos de 2027. La primera producción de petróleo de la Fase 1 sigue prevista para el primer semestre de 2028.

Las obras en tierra en las Falklands, la fabricación de componentes de largo plazo de entrega y el redespliegue del FPSO avanzan, con la perforación programada para comienzos de 2027, lo que confirma el impulso sostenido del proyecto pese a los vientos en contra de carácter geopolítico.

Rockhopper Exploration es una compañía británica de exploración y producción de petróleo y gas centrada en las Falklands. Tiene una participación del 35% en las licencias de la Cuenca Norte de las Falklands, donde ha sancionado el desarrollo del yacimiento Sea Lion, y sus acciones cotizan en el mercado AIM bajo el símbolo RKH.

Rockhopper Exploration plc tomó nota de la reciente actualización publicada por Navitas Petroleum LP sobre los avances del desarrollo de Sea Lion.

Navitas concentrada en la preparación del muelle y la base costera en las Falklands

Navitas informa otros avances en el desarrollo de Sea Lion: 1) Las obras de desarrollo en las Falklands ya comenzaron y se encuentran enfocadas en esta etapa en la preparación del muelle y la base costera. 2) Más adelante en el año comenzarán también los trabajos para la construcción de alojamiento para los trabajadores, así como obras de infraestructura adicionales en preparación para el inicio de la actividad de perforación. 3) La fabricación de los componentes de largo plazo de entrega para la Fase 1 está en curso.

Samuel Moody, director ejecutivo de Rockhopper, comentó: “Estamos encantados de que el proyecto siga su curso tras haber tomado la decisión prudente, a la luz de la situación de seguridad derivada del conflicto en Irán, de trasladar los trabajos del FPSO desde Medio Oriente hacia Asia. Igualmente entusiasmados estamos con la perspectiva de que el desarrollo de barriles adicionales pueda acelerarse con la firma del memorando de entendimiento para un segundo FPSO, lo que ofrece la oportunidad de sumar otros 125.000 barriles diarios de producción a los 55.000 barriles diarios de las dos primeras fases.”

Rockhopper Exploration plc es una compañía británica de exploración y producción de petróleo y gas con intereses clave en las Falklands. La empresa posee una participación del 35% en las licencias de la Cuenca Norte de las Falklands, donde ha sancionado el desarrollo del importante yacimiento Sea Lion, descubierto originalmente por la compañía en 2010. Las acciones de Rockhopper cotizan en el mercado AIM de la Bolsa de Londres bajo el símbolo RKH. Esta información es suministrada por RNS, el servicio de noticias de la Bolsa de Londres.

Navitas ingresa al Bloque 1 CBK de Eco Atlantic frente a las costas de Sudáfrica

Eco (Atlantic) Oil & Gas, compañía de exploración offshore de petróleo y gas centrada en los márgenes del Atlántico, firmó un acuerdo definitivo con Navitas Petroleum para la cesión de una participación del 37,5% en el Bloque 1 CBK, frente a las costas de Sudáfrica.

La operación es consecuencia del acuerdo marco estratégico firmado entre ambas compañías en diciembre de 2025, que otorgó a Navitas la opción de ingresar al activo. Tras completar su revisión geológica, Navitas ejerció dicha opción mediante la firma del acuerdo definitivo de cesión.

El acuerdo continúa sujeto a las habituales aprobaciones regulatorias de la Agencia de Petróleo de Sudáfrica y de la Bolsa de Valores TSX Venture, así como al pago en efectivo de US$ 4 millones por parte de Navitas a Eco Atlantic. Una vez concretada la operación, Navitas asumirá la operatoría del Bloque 1 CBK con una participación del 37,5%, que podría elevarse al 47,5% en caso de ejercerse la opción vinculada a OrangeBasin Energies.

Eco Atlantic conservará una participación del 37,5%, también potencialmente ampliable al 47,5% según el desenlace de la opción de OrangeBasin. Como parte del acuerdo, Navitas financiará la participación de Eco Atlantic en el programa de trabajo con un tope de US$ 7,5 millones netos para Eco. Los costos asumidos se reembolsarán posteriormente con la cuota correspondiente a Eco de los ingresos futuros de la producción del bloque.