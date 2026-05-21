La Asamblea Legislativa de las Falklands rinde homenaje al desembarco de las fuerzas británicas en 1982

La conmemoración incluyó este jueves un acto en el simbólico cementerio de San Carlos

La Asamblea Legislativa de las Falklands emitió este jueves un comunicado oficial para conmemorar el Día del Desembarco, fecha que recuerda el arribo de las fuerzas británicas a la bahía de San Carlos el 21 de mayo de 1982, durante la guerra que enfrentó al Reino Unido y a Argentina por la soberanía del archipiélago. La declaración institucional rinde homenaje a “la valentía y el sacrificio de quienes vinieron a restaurar nuestra libertad y nuestro derecho a la autodeterminación” y subraya que “el servicio de todos los que apoyaron la liberación de nuestras Islas nunca será olvidado”.

Como parte de las ceremonias oficiales, la bandera de las Falklands y la bandera del Reino Unido ondearán juntas en Victory Green, en la capital Stanley, hasta las 16:30 hora local. Posteriormente, la bandera británica será reemplazada por la de Santa Helena para conmemorar también el Día de Santa Helena, festividad que coincide en el calendario y que constituye, según la Asamblea, “un recordatorio de los vínculos que compartimos con nuestros Territorios Británicos de Ultramar”. El gesto subraya la pertenencia del archipiélago a la familia institucional de catorce Territorios Británicos de Ultramar, en una fecha cargada de significado para la identidad política de los isleños.

La conmemoración incluyó este jueves un acto en el simbólico cementerio de San Carlos —donde reposan los restos de algunos de los soldados británicos caídos en las primeras horas del desembarco—, con un breve oficio religioso, honores militares, un minuto de silencio y ofrendas florales. El desembarco en San Carlos, ejecutado por la Task Force despachada desde Londres tres semanas después de la invasión argentina del 2 de abril de 1982, marcó el inicio de la campaña terrestre que culminaría con la rendición incondicional de las fuerzas argentinas el 14 de junio.

La denominada “temporada de conmemoraciones” se extenderá durante las próximas semanas. El 29 de mayo está prevista una ceremonia en Goose Green-Darwin, segundo asentamiento más importante del archipiélago, en recuerdo de la liberación de un centenar de civiles —en su mayoría mujeres, niños y ancianos— que durante la ocupación habían sido confinados en una sola habitación del club social del poblado. La Batalla de Goose Green, librada los días 28 y 29 de mayo de 1982, fue una de las acciones decisivas de la campaña terrestre: unos 450 paracaidistas británicos derrotaron a las fuerzas argentinas y tomaron cerca de 1.600 prisioneros, además de liberar a los civiles retenidos.

El ciclo de actos culminará el 14 de junio con el Día de la Liberación, principal efeméride civil del archipiélago, en un año marcado además por la filtración de un memorando del Pentágono que aludió a una eventual revisión del apoyo diplomático estadounidense a la soberanía británica sobre las islas, una hipótesis desautorizada por el Gobierno del Reino Unido.