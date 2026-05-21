Integrantes de la comunidad de la isla de St Helena en las Islas Falkland, celebraron esta semana su Día Nacional en Casa de Gobierno

El Gobernador de Falklands Colin Martin-Reynolds

El Gobernador de Falklands Colin Martin-Reynolds al darle la bienvenida a sus invitados dijo que definían en toda su extensión lo que significa ser de St Helena, “su resiliencia, identidad y sentido de comunidad,” todas cualidades que resaltan la fortaleza, sentido de pertenencia, y de apoyo comunitario, lo cual “los hace fácilmente reconocibles a todos quienes habitamos en Falklands”.

Entre los asistentes se contaron integrantes de décadas de la comunidad de St Helena en Falklands, por ejemplo Bobby Crowie quien llego a las Falklands en setiembre de 1986 para trabajar como maquinista en lo que luego sería el aeropuerto internacional de Mount Pleasant.

También lo hicieron Cherie Clifford con su hija Terri. Cherie llegó en 1999 para trabajar para las fuerzas birtanicas en Mount Pleasant y luego se mudaría a Stanley en 2000, donde trabajo para el gobierno local y luego como administrativa del Legislativo. Es decir que Cherie hace un cuarto de siglo que es un pilar en el Legislativo de las Islas.

Por su parte MLA Lewis Clifton, de varias generaciones en las Falklands, recordó cuando en 1986, durante una reunión histórica del Consejo Ejecutivo, junto a sus colegas Tony Blake y Charles Keenleyside fueron sugeridos por la entonces Primer Ministro Británica, Margaret Thatcher que preguntaran a los habitantes de St Helena si no querían venir a trabajar y vivir en las Falklands, para ayudar a aliviar los problemas de empleo que tenían en su isla de origen.

Eso también en su momento ayudó a que la Primer Ministra redujera los gastos de la operación en la base de MPC, agregó MLA Clifton.

Cuando se adoptó esa decisión, es “que St Helena y su gente, como partes del sistema británico, resultaron fáciles de asimilar e integrarse a la población de las Falklands”.

En vista que la población de las Falklands incluye a más de sesenta nacionalidades diferentes, es política del gobierno local organizar un gran desfile y fiesta celebratoria, en tanto la Gobernación organiza regularmente acontecimientos para las comunidades más numerosas como lo son las de St Helena, Chile, Filipinas y el mes pasado de Zimbabue, expertos en limpiar campos minados, muchos de los cuales, tras limpiar los campos de explosivos en las Islas, aprovecharon a permanecer en las Falklands.

En efeco según las cifras del censo de población más reciente, 2021, St. Helena y otros Territorios Británicos, 479, Filipinos, 161, Chilenos, 133, Zimbabue, 55.