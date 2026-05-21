Carta del lector: un granjero de Head of the Bay recuerda el desembarco británico de 1982

Foto: Michael “Ted” Jones

MercoPress recibió esta semana una carta del lector Michael (“Ted”) Jones, granjero en Head of the Bay —una estancia situada en las inmediaciones del lugar donde desembarcaron las fuerzas británicas el 21 de mayo de 1982—, en respuesta a las ceremonias del Día del Desembarco encabezadas este jueves por la Asamblea Legislativa de las Falklands. Tanto Jones como su esposa Shelia se encontraban en Green Beach Port San Carlos durante la guerra que enfrentó al Reino Unido y a Argentina por la soberanía del archipiélago. Publicamos su mensaje a continuación.

Fue un día muy emotivo, con una excelente concurrencia: militares, veteranos y civiles, la mayoría de los cuales estuvieron en Blue Beach San Carlos o en Green Beach Port San Carlos aquel día de 1982.

Este fue el comienzo de la liberación de nuestro país por parte de las fuerzas británicas, tras la invasión argentina de nuestra patria y de nuestra pacífica forma de vida. Volver a ver nuestra bandera ondear después de 74 días de puro infierno padecidos a manos de las fuerzas argentinas.



Foto: Michael “Ted” Jones





Shelia y yo estuvimos ambos en Green Beach Port San Carlos durante la guerra. El 21 de mayo es siempre un día muy difícil para nosotros. En un instante estábamos siendo liberados y, al siguiente, teníamos la muerte y la destrucción a las puertas de nuestra casa.

Nunca olvidaremos los sacrificios hechos por todas las fuerzas británicas que nos liberaron. En particular, los de quienes dieron su vida por nuestra libertad, y los de quienes hoy continúan viviendo con las cicatrices de la guerra.

Michael (“Ted”) Jones

Head of the Bay, East Falkland