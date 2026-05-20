Chile: caen las ministras de Seguridad y Vocería en el primer cambio de gabinete del gobierno de Kast

“No esperaba hacer este cambio de gabinete, no era lo que tenía pensado para esta etapa”, dijo Kast

El presidente chileno José Antonio Kast realizó este martes el primer cambio de gabinete de su gestión y removió de sus cargos a la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, y a la vocera del Gobierno, Mara Sedini, en una reorganización que constituye el ajuste ministerial más rápido en Chile desde el retorno a la democracia en 1990. La decisión llega poco más de dos meses después de la asunción del mandatario de extrema derecha, en un contexto de caída de la aprobación presidencial al entorno del 40% y un aumento de la desaprobación ciudadana hasta el 60%.

“No esperaba hacer este cambio de gabinete, no era lo que tenía pensado para esta etapa, pero, en base al sentido de urgencia que hay en nuestro país y la necesidad de responder a las necesidades para las que se nos eligió, he decidido hacer este ajuste”, afirmó Kast al anunciar las modificaciones. Ambas ministras habían sido cuestionadas tanto desde la oposición de izquierdas como desde la coalición oficialista, una alianza entre el Partido Republicano del mandatario y sectores de la derecha tradicional. La cartera de Seguridad será asumida por el hasta ahora ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, mientras que el ministro del Interior, Claudio Alvarado, ejercerá también como portavoz oficial concentrando dos de las áreas más estratégicas del Ejecutivo. El titular de Transporte, Louis de Grange, asumirá en paralelo el Ministerio de Obras Públicas.

El cambio en Seguridad resulta especialmente sensible. La lucha contra la delincuencia constituyó una de las principales banderas de la campaña de Kast, quien prometió “mano dura” contra el crimen organizado y la migración irregular. Steinert, ex fiscal regional de Tarapacá conocida por las condenas que obtuvo contra integrantes de la organización criminal transnacional Tren de Aragua, había sido cuestionada por su escasa oratoria, por la falta de resultados visibles en materia de seguridad y por reconocer públicamente que carecía de un “plan estructurado y concreto”. Sedini, sin trayectoria política previa y proveniente del mundo de la televisión y la actuación, fue criticada desde el inicio del mandato por las dificultades para articular las posturas del Ejecutivo.

Los analistas atribuyen la rápida caída en los sondeos a la combinación de los millonarios recortes en la Administración Pública, el alza histórica de los combustibles derivada del conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán, y la ausencia de resultados tangibles en seguridad pública. “Los resultados no son inmediatos, no hay soluciones mágicas”, afirmó el presidente al respecto. El reajuste se produce a menos de dos semanas de que Kast pronuncie su primer discurso de rendición de cuentas ante el Congreso y a días de la votación en la Cámara de Diputados sobre el inicio de la tramitación de la megarreforma tributaria que constituye el principal proyecto económico del Gobierno e incluye rebajas de impuestos a las empresas.