Uruguay: La aprobación de Orsi cae al 29% y la desaprobación trepa al 46%, según nueva encuesta

Por franjas etarias, los votantes de entre 18 y 33 años registran los mayores niveles de desaprobación, en una inversión clara del patrón histórico del electorado frenteamplista

La gestión del presidente uruguayo Yamandú Orsi alcanzó su nivel más bajo de aprobación desde que asumió la jefatura del Estado en marzo de 2025, según la encuesta nacional de la consultora Factum publicada este lunes correspondiente al segundo bimestre de 2026. El sondeo sitúa la aprobación presidencial en 29% y la desaprobación en 46%, mientras que un 24% de los consultados no aprueba ni desaprueba la gestión. La consultora describe la dinámica como “un proceso de caída de la aprobación y aumento de la desaprobación sistemático”, confirmando la tendencia ya identificada la semana pasada por la consultora Equipos, que había situado la desaprobación en 48%.

El informe identifica dos vectores de erosión simultánea. Por un lado, la consolidación del rechazo entre los votantes de la opositora Coalición Republicana, que registran apenas un 6% de aprobación y un 76% de desaprobación. Por otro, la caída del respaldo entre quienes votaron al Frente Amplio en el balotaje de noviembre de 2024, una base electoral donde la aprobación se ubica ahora en 59% y la desaprobación en 13%, una merma significativa respecto al 70% de aprobación que la propia consultora había medido en el primer bimestre del año. Factum subraya como “no habitual” que solo seis de cada diez votantes oficialistas respalden la gestión presidencial.

El sondeo revela además diferencias geográficas y generacionales que se han profundizado en los últimos meses. La aprobación en Montevideo es ocho puntos superior a la registrada en el interior del país, mientras que la desaprobación en el interior es diez puntos superior a la capital. Por franjas etarias, los votantes de entre 18 y 33 años registran los menores niveles de aprobación y los mayores niveles de desaprobación, en una inversión clara del patrón histórico del electorado frenteamplista, mientras que los grupos de mayor edad mantienen niveles de aprobación más elevados.

El deterioro de la imagen presidencial se inscribe en un contexto regional marcado por el alza sostenida de los precios de los combustibles tras la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, la persistencia de la seguridad pública como principal preocupación ciudadana y un calendario político crecientemente atravesado por la disputa interna del Frente Amplio de cara a las elecciones partidarias. La encuesta también coincide con la semana en la que el canciller Mario Lubetkin confirmó ante el Senado que Orsi viajará en los próximos meses a Washington para reunirse con el presidente estadounidense Donald Trump, una iniciativa diplomática que ha generado tensiones dentro de la coalición oficialista.

La encuesta nacional Factum fue realizada de manera presencial sobre 900 personas mayores de 18 años residentes en zonas urbanas y rurales del país.