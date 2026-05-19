Falklands conmemora en mayo desembarco de fuerzas británicas y liberación de Goose Green

Fuerzas británicas desembarcando pertrechos desde barcazas en San Carlos

El local donde los argentinos tuvieron cautivas a familia enteras hasta el 29 de mayo

Mayo es mes de conmemoraciones para la población de las Islas Falklands, con motivo del 44o aniversario de la invasión armada argentina la cual fuera derrotada y expulsada tras el desembarco de la Fuerza de Tareas enviada por Londres.

Ese acontecimiento ocurrió el 21 de mayo de 1982, en la bahía de San Carlos, y fue la acción que tan solo unas tres semanas más tarde, 14 de junio, lograra la rendición de las fueras argentinas de ocupación.

Con ese motivo se cita a los residentes para que el próximo jueves 21, sobre las 11:00 horas concurran al simbólico Cementerio de San Carlos, donde descansan los restos de algunas fuerzas británicas de avanzada, a rendirle honores y recordar un día tan significativo para los habitantes de Falklands.

Habrá una breve ceremonia religiosa, honores militares, minuto de silencio, y aquellos que así lo deseen pueden depositar ofrendas florales.

El otro gran acontecimiento a conmemorarse es el Día de la Liberación de Goose Green, que tendrá lugar el 29 de mayo a partir de las 11:00 horas, en el Club Social de dicha localidad.

Club donde durante la ocupación argentina, estuvieron encerrados y hacinados en un único recinto, unas ciento veinte personas, mayoritariamente mujeres, niños y mayores, con mínimas condiciones higiénicas, mientras en las proximidades se desarrollaban combates, y bombardeos, haciendo que muchas madres protegieran a sus menores bajo las tablas del piso del local temiendo lo peor.

Pero en el combate de Goose Green, 28 y 29 de mayo, unos 450 paracaidistas británicos finalmente se impusieron tomando casi 1.600 prisioneros, permitiendo la liberación de las ciento y tantas personas, mayores y menores cautivos de las fuerzas argentinas.

Goose Green-Darwin es la segunda localidad en importancia de las Islas y en 1982, cuando aún la lana era la razón de la economía de las Islas, contaba con todas las comodidades para albergar unas ciento cincuenta personas, entre familias y pastores de las ovejas.

Como se sabe tras la recuperación de Goose Green y la marcha a pie desde San Carlos hasta Stanley, (unos 110 kilómetros) las fuerzas británicas, tras feroces combates en varios de los cerros que rodean la capital de las Islas, se impusieron logrando la rendición definitiva e incondicional de las fuerzas de ocupación el 14 de junio de 1982.

La marcha hasta Stanley se tuvo que hacer por tierra, ya que los suelos de turba de Falklands en invierno son de hecho intransitables por la humedad, los vehículos pesados se hunden, máxime sin carreteras, a lo sumo en 1982 solo existían sendas para equinos.

Asimismo el carguero que transportaba helicópteros, cazas Harrier y respuestas, el Atlantic Conveyor, justamente para cubrir dicho tramo fue hundido por cazas argentinos con uno de los últimos misiles Exocet que disponían, en el Estrecho entre las dos islas mayores de las Falklands.