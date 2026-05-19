Detienen en Brasil a un ejecutivo chileno por insultos racistas y homófobos a un tripulante de Latam

El ejecutivo se refiere al asistente de vuelo como “mono” y hace gestos imitando a un primate

El ejecutivo chileno Germán Naranjo Maldini permanece detenido desde el viernes 15 de mayo en la cárcel de Guarulhos, en las afueras de São Paulo, imputado por injuria racial tras proferir insultos racistas y homofóbicos contra un tripulante de la aerolínea Latam durante un vuelo entre São Paulo y Fráncfort, ocurrido el 10 de mayo. La empresa pesquera chilena Landes, donde se desempeñaba como gerente comercial, apartó formal y preventivamente de su cargo al ejecutivo tras la difusión durante el fin de semana de un video con las agresiones verbales.

En las imágenes, que se viralizaron rápidamente, se observa a Naranjo de pie en la cabina increpando al tripulante con expresiones racistas dirigidas a su origen brasileño y a su color de piel, además de comentarios homofóbicos. El ejecutivo se refiere al asistente de vuelo como “mono” y hace gestos imitando a un primate, en un episodio que recuerda al caso de la abogada argentina Agostina Páez, detenida en enero en Río de Janeiro por una conducta análoga en un bar de Ipanema. Tras una denuncia formal por parte de Latam Brasil, Naranjo fue detenido cinco días después del incidente al pasar por el aeropuerto de Guarulhos en una escala posterior.

La aerolínea Latam emitió un comunicado público en el que indicó que coopera con la Policía Federal brasileña y “repudia enérgicamente cualquier acto de violencia, discriminación, racismo, xenofobia u homofobia”. El abogado del ejecutivo, Pedro Mollo, declaró al canal Mega que su cliente vio el video, “no recuerda” lo sucedido y se encuentra arrepentido. Mollo añadió que Naranjo recibe tratamiento psicológico y consume medicamentos para dormir, aunque no pudo precisar si había ingerido alcohol durante el vuelo. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo ha advertido que los casos de pasajeros disruptivos aumentaron a uno cada 392 vuelos en 2024, frente a uno cada 835 vuelos registrados en 2021.

El canciller chileno Francisco Pérez, del Gobierno de José Antonio Kast, condenó la conducta y la calificó de “inaceptable” en una entrevista radial, aunque enfatizó que el caso “es un tema personal” y que el Estado chileno se limitará a garantizar el respeto de los derechos del ciudadano detenido. Naranjo registra además dos causas previas en la justicia chilena: una de 2013 por una denuncia falsa de bomba en el Hotel W de Santiago, y otra de febrero de 2025, presentada por el Registro Civil tras un episodio en el que habría intentado sobornar a una funcionaria pública para acelerar la entrega del pasaporte de su hijo.

El caso reaviva el debate jurídico que generó la detención de Páez, quien estuvo dos meses retenida en Río de Janeiro y solo pudo regresar a Argentina tras pagar una caución cercana a los 20.000 dólares.