Alex Saab comparece imputado por lavado de dinero vinculado a los programas alimentarios del chavismo

El ministro del Interior, Diosdado Cabello, declaró que los documentos de identidad venezolanos de Saab son falsos y que su nacionalidad nunca fue válida, a pesar de haberlo defendido durante años

El empresario colombo-venezolano Alex Saab, considerado durante años el principal testaferro financiero del expresidente Nicolás Maduro, compareció este lunes ante un tribunal federal de Miami, donde se le imputó formalmente un cargo de lavado de dinero vinculado a un esquema de sobornos para enriquecerse con contratos del programa estatal venezolano de importación de alimentos. La audiencia tuvo lugar dos días después de que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, lo entregara a Estados Unidos en lo que el Gobierno venezolano calificó como una deportación pero que constituye, en términos jurídicos, una extradición.

Saab se presentó esposado y con uniforme penitenciario ante la jueza federal del Distrito Sur de Florida, Marty Fulgueira Elfenbein, y respondió en inglés “sí, señora” tras la lectura del cargo. El documento de imputación, distribuido posteriormente por el Departamento de Justicia, lo acusa de conspirar con terceros para sobornar a funcionarios públicos venezolanos a fin de obtener ”lucrativos contratos del Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP) para la importación de alimentos a Venezuela“, entre 2015 y 2019. El texto detalla la presunta tergiversación fraudulenta sobre la naturaleza y el origen de los suministros y menciona la falsificación de documentos relativos a importaciones procedentes de Colombia y México.

La acusación sostiene además que Saab y sus colaboradores aprovecharon su ”acceso directo e influencia corrupta” sobre funcionarios del Gobierno venezolano para acceder a miles de millones de dólares en petróleo propiedad de Petróleos de Venezuela (PDVSA), comercializado bajo falsos pretextos. Los fondos obtenidos de esas ventas habrían sido transferidos hacia y a través de cuentas bancarias estadounidenses para alimentar el esquema. Es la segunda vez que Saab enfrenta el sistema judicial estadounidense: en su primera detención, en Cabo Verde en 2020 y posterior extradición en 2021, llegó a cooperar secretamente con la DEA y el FBI, según reveló durante el proceso el diario Miami Herald.

La entrega se inscribe en la profunda reconfiguración del aparato chavista que la administración Rodríguez ha impulsado desde la captura de Maduro el 3 de enero. En paralelo a la audiencia en Miami, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, declaró que los documentos de identidad venezolanos del empresario son fraudulentos y que su nacionalidad nunca fue válida ante el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, lo que aporta la cobertura legal interna a la operación.

Saab, nacido en Barranquilla hace 54 años, había sido recibido en Caracas con honores en diciembre de 2023 tras un canje de prisioneros que devolvió a Estados Unidos a diez ciudadanos detenidos en Venezuela y al exoficial naval Fat Leonard, junto con la liberación de 21 presos políticos venezolanos. Fue incorporado al gabinete como ministro de Industria y Producción Nacional entre octubre de 2024 y enero de 2026, cuando Rodríguez lo destituyó al asumir la presidencia encargada. Su detención en febrero, en circunstancias confusas, y su posterior entrega a Estados Unidos cierran simbólicamente uno de los capítulos más representativos del entramado financiero del chavismo.