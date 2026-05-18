Venezuela: Muere la madre del preso político Víctor Quero días después de identificar su cuerpo exhumado

Carmen Navas se había convertido en una figura simbólica de la búsqueda de los presos políticos venezolanos sometidos a desaparición forzada. Foto: Miguel Gutiérrez / EFE

Carmen Teresa Navas, de 83 años, madre del preso político venezolano Víctor Hugo Quero, falleció este domingo en Caracas, días después de haber identificado el cuerpo exhumado de su hijo, enterrado de manera reservada hace nueve meses. La octogenaria, que había sido hospitalizada en los últimos días, fue vista esta misma semana junto a sus familiares en la multitudinaria misa conmemorativa por su hijo. Los facultativos no han informado oficialmente las causas clínicas de su deceso. Su muerte cierra uno de los relatos más perturbadores del historial reciente de derechos humanos en el país.

Carmen Navas se había convertido en una figura simbólica de la búsqueda de los presos políticos venezolanos sometidos a desaparición forzada. Durante 16 meses recorrió cárceles, tribunales y oficinas públicas reclamando información sobre el paradero de su hijo, detenido el 3 de enero de 2025 en los alrededores de la céntrica plaza Venezuela de Caracas y acusado de terrorismo, traición a la patria y conspiración. Quero, comerciante de 51 años, permaneció desaparecido durante meses pese a las múltiples gestiones de su madre ante la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y el penal de El Rodeo, una prisión de máxima seguridad conocida por las duras condiciones en las que se mantiene a los detenidos por motivos políticos.

El caso escaló a nivel nacional tras la operación militar estadounidense del 3 de enero, que derivó en la captura del expresidente Nicolás Maduro y en la asunción de la presidenta encargada Delcy Rodríguez bajo una tutela política proveniente de Washington. La apertura informativa derivada de ese cambio permitió que el Ministerio para el Servicio Penitenciario reconociera públicamente, en mayo de 2026, que Quero había fallecido en julio de 2025 por una insuficiencia respiratoria. La familia no recibió notificación oficial en su momento, y el entierro se realizó de manera reservada en el Parque Memorial Jardín La Puerta el 30 de julio del año pasado.

La semana pasada, Carmen Navas tuvo que presenciar la exhumación del cadáver de su hijo para su identificación formal, un acto que las organizaciones de derechos humanos describieron como un punto extremo de la crueldad institucional sobre los familiares de detenidos. “No he querido declarar a la prensa; me mataron a mi hijo; nunca me dejaron verlo. El dolor de una madre no lo supera nadie”, afirmó en los días previos a su fallecimiento, en una de sus pocas declaraciones públicas.

Ni el Gobierno de Delcy Rodríguez ni ninguna autoridad de alto rango del gabinete venezolano ha emitido pronunciamientos oficiales sobre el caso Quero, pese a la indignación expresada por organizaciones civiles, juristas y referentes religiosos durante las últimas semanas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos había emitido el 18 de abril de 2026 la Resolución 27/2026 con medidas cautelares a favor de Quero y su madre, al considerar que ambos enfrentaban riesgo de daño irreparable, exhorto que el Estado no respondió pese a que el detenido ya había fallecido. La organización Foro Penal informa que desde enero han sido excarcelados 776 presos políticos, de los cuales 186 fueron liberados tras la promulgación de la Ley de Amnistía promovida en febrero por Rodríguez.