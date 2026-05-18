La Bolsa de Londres sube un 1,26% impulsada por las petroleras y el sector de defensa

Las petroleras protagonizaron la jornada, beneficiadas por el repunte del crudo Brent, que al cierre de la sesión bursátil europea superó los 111 dólares por barril con un avance cercano al 1,70%

La Bolsa de Londres cerró este lunes con una ganancia del 1,26%, impulsada por el avance de las empresas petroleras y del sector de defensa, en una jornada marcada por el alza del crudo ante la falta de progresos en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra. El índice principal, el FTSE 100, sumó 128,38 puntos hasta cerrar en 10.323,75 unidades, mientras que el secundario FTSE 250 avanzó un 0,07% hasta los 22.611,70 puntos.

Las petroleras protagonizaron la jornada, beneficiadas por el repunte del crudo Brent, que al cierre de la sesión bursátil europea superó los 111 dólares por barril con un avance cercano al 1,70%. Shell subió un 2,97% y BP un 2,70%, en línea con un patrón sostenido durante los tres meses de guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha mantenido cerrado el estrecho de Ormuz y reducido la oferta mundial de petróleo. La gasística Centrica fue el mayor avance del índice, con una subida del 4,07%.

El sector de defensa también acompañó la tendencia alcista, en sintonía con el aumento sostenido del gasto militar global registrado por el último informe del Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz. Babcock International ganó un 2,59% y BAE Systems, principal contratista británico de defensa y referente del sector en Europa, sumó un 1,62%. Ambas compañías mantienen contratos significativos con el Ministerio de Defensa del Reino Unido y con socios de la OTAN en el marco de la actual carrera de modernización de fuerzas armadas.

En el lado contrario, la minera Anglo American retrocedió un 1,36% tras anunciar la venta de sus minas de carbón metalúrgico en Australia a la también británica Dhilmar, en una operación valorada en hasta 3.880 millones de dólares. El fondo de inversión 3i registró la mayor caída de la jornada con un descenso del 5,79%, seguido por la firma de telecomunicaciones Airtel Africa, que retrocedió un 4,75%.

La sesión consolidó el patrón de comportamiento de los mercados europeos durante el conflicto: alzas en los sectores energético y de defensa, con presión a la baja sobre las acciones más expuestas a las economías emergentes. La cotización del barril Brent acumula una subida superior al 60% desde el inicio de la guerra a fines de febrero.