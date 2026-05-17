Venezuela entrega a Estados Unidos al exministro y testaferro de Maduro, Alex Saab

Antaño protegido por el régimen, el empresario fue destituido del Ministerio de Industria el 16 de enero de 2026 por la presidenta encargada Delcy Rodríguez

El Gobierno de Venezuela deportó este sábado a Estados Unidos al empresario colombiano Alex Saab, considerado durante años el principal operador financiero del expresidente Nicolás Maduro y exministro de Industria y Producción Nacional hasta enero de 2026. El empresario aterrizó al atardecer en el aeropuerto de Opa-locka, en el condado de Miami-Dade, escoltado por agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA), poniendo fin a un expediente judicial que había convertido a Saab en uno de los símbolos más visibles del entramado económico del chavismo y en una de las figuras más buscadas por la justicia estadounidense durante la última década.

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) anunció la medida mediante un comunicado oficial en el que indicó que la decisión se adoptó “en cumplimiento de las disposiciones normativas de la legislación migratoria venezolana” y citó como motivación que Saab “se encuentra incurso en la comisión de diversos delitos en los Estados Unidos de América, tal como es público, notorio y comunicacional”. Fuentes oficiales citadas por el diario El País señalaron que la entrega ya estaba prevista y se concretó tras “darse las circunstancias adecuadas” para su deportación. El empresario acumulaba acusaciones por varios delitos no solo en Estados Unidos sino también en Colombia y en Venezuela, y se le señala de haber estado detrás de una campaña difamatoria contra la cúpula chavista en los últimos meses.

La caída de Saab estuvo marcada por el ataque militar estadounidense del 3 de enero que capturó a Maduro en Caracas. Antaño protegido por el régimen, el empresario fue destituido del Ministerio de Industria el 16 de enero de 2026 por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, en el marco de la fusión de carteras económicas. Fue detenido en circunstancias confusas en febrero, sin que se confirmaran oficialmente su paradero ni los cargos durante los meses siguientes. Su deportación se inscribe en el patrón sostenido por Rodríguez para apartar del aparato del Estado a figuras personalmente vinculadas a Maduro, una secuencia que ya alcanzó al exministro de Defensa Vladimir Padrino López y al empresario Wilmer Ruperti.

La trayectoria judicial de Saab es una de las más convulsas en el entorno chavista. Estados Unidos lo sancionó en 2019 por presuntamente pagar sobornos para obtener contratos sin licitación con el Estado venezolano. Fue detenido en Cabo Verde en 2020 a solicitud de Washington y extraditado al país norteamericano en octubre de 2021. Maduro respondió con una campaña sin precedentes por su liberación, lo declaró diplomático oficial y obtuvo su excarcelación en diciembre de 2023 a cambio de la entrega de presos estadounidenses. Tras su regreso, fue incorporado al gabinete venezolano en octubre de 2024, una designación que recibió duras críticas de sectores opositores y analistas internacionales.

Nacido en Barranquilla, Saab construyó durante años un imperio en las sombras estimado en más de 1.000 millones de dólares, articulado mediante la triangulación de mercancías y el abastecimiento de programas sociales del chavismo. Su entrega cierra simbólicamente un capítulo central del aparato financiero que sostuvo al régimen durante el ciclo de sanciones internacionales.