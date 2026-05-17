Una colisión entre dos cazas estadounidenses en una exhibición aérea termina sin víctimas en Idaho

La base militar fue bloqueada tras el accidente y la ruta estatal SH-167 permanecerá cerrada varios días entre Simco Road y SH-67 mientras se desarrollan las tareas de investigación

Dos cazas EA-18G Growler de la Marina de Estados Unidos colisionaron en pleno vuelo este domingo durante una demostración aérea en la base de la Fuerza Aérea de Mountain Home, en el estado de Idaho, sin que se registraran víctimas mortales. Los cuatro tripulantes de las aeronaves lograron eyectarse a tiempo y fueron evaluados por personal médico en el lugar, informó la portavoz de las Fuerzas Aéreas Navales de la Flota del Pacífico, Amelia Umayam. Tampoco se reportaron heridos entre el personal de la base ni entre los espectadores del Gunfighter Skies, el espectáculo aéreo en cuyo marco se produjo el incidente.

Las dos aeronaves pertenecen al Escuadrón de Ataque Electrónico 129 (VAQ-129), con base en Whidbey Island, en el estado de Washington. Las imágenes captadas por el espectador Shane Odgen, difundidas en redes sociales y replicadas por la agencia AP, muestran a los dos aviones aproximándose, entrando en contacto y precipitándose al suelo en una espiral conjunta, mientras los cuatro paracaídas se abrían en el cielo segundos antes del impacto, que generó una bola de fuego visible a varios kilómetros. La base militar fue bloqueada tras el accidente y la ruta estatal SH-167 permanecerá cerrada varios días entre Simco Road y SH-67 mientras se desarrollan las tareas de investigación, según informó el Departamento de Transporte de Idaho.

El servicio meteorológico nacional reportó buena visibilidad y vientos de hasta 47 kilómetros por hora al momento del incidente. La cabecera del espectáculo correspondía al equipo acrobático de la Fuerza Aérea Thunderbirds, que actuó durante las dos jornadas del evento, organizado por la entidad Silver Wings of Idaho. El cartel de este año constituía la reanudación del Gunfighter Skies tras una pausa de ocho años: la edición anterior, en 2018, había concluido con la muerte de un piloto de ala delta durante una actuación.

El presidente y director ejecutivo del Consejo Internacional de Exhibiciones Aéreas, John Cudahy, señaló que el sector atraviesa “un período sin precedentes de pocos accidentes” en Estados Unidos, donde se celebran alrededor de doscientos eventos anuales. Según sus datos, el promedio histórico de muertes en exhibiciones aéreas se redujo de aproximadamente dos por año a una en la última década, y no se registraron víctimas mortales en 2024 ni en 2025. El último accidente con varias víctimas ocurrió en 2022 en Dallas, cuando la colisión de dos aviones militares antiguos dejó seis muertos.

El EA-18G Growler es la variante de guerra electrónica del caza F/A-18 Super Hornet y constituye el principal sistema embarcado de supresión de defensas aéreas enemigas de la Marina estadounidense. Las mismas aeronaves integran el ala embarcada del portaaviones USS Nimitz, actualmente desplegado en el Atlántico Sur como parte del ejercicio “Mares del Sur 2026”, que incluyó este mes maniobras frente a las costas de Uruguay y Argentina.