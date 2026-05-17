La Fuerza Aérea Argentina compró un avión usado al doble de su precio de mercado, según una investigación de Clarín

Regional One Inc. ganó la licitación con un Embraer ERJ-140LR de 4.085 millones USD y 33,516 horas de vuelo, pese a presentar corrosión, fugas, equipo canibalizado y cuatro asientos menos que el rival

La Fuerza Aérea Argentina (FAA) adquirió en 2025 una aeronave Embraer ERJ-140LR por 4,085 millones de dólares, casi el doble del precio que el mismo proveedor había cotizado por un avión equivalente y en mejor estado a un cliente privado pocos meses después, según reveló este sábado una investigación del diario Clarín. La operación, adjudicada a la firma estadounidense Regional One Inc. en una licitación resuelta en tiempo récord e impugnada por un competidor, exhibe irregularidades en el diseño del pliego, en la evaluación técnica y en el circuito de pagos, y forma parte, según la publicación, de un patrón replicado en al menos otras tres compras de aviones de la fuerza desde 2021.

La licitación pública internacional fue iniciada el 6 de mayo de 2025 a solicitud del comodoro Pedro Rolando Largel, jefe del departamento de mantenimiento de material aéreo, una posición operativa que no contempla la definición de necesidades de transporte aéreo de la primera brigada. El presupuesto fue fijado en 3,9 millones de dólares, justo por debajo del umbral de 4 millones que habilita la autorización directa sin intervención del Ministerio de Defensa. El llamado se difundió el 30 de mayo con dos semanas de plazo para presentar ofertas, un período que múltiples operadores del sector aeronáutico consultados por Clarín calificaron como insuficiente para preparar una propuesta sin información previa.

Una circular aclaratoria emitida el 5 de junio restringió las aeronaves admisibles a tres modelos específicos (ERJ-140LR, ERJ-145LR y ERJ-145XR), una intervención que un funcionario de la fuerza atribuyó al objetivo de garantizar que únicamente el proveedor preseleccionado pudiera cumplir las especificaciones. Solo dos empresas presentaron ofertas. La adjudicada, Regional One Inc., ofreció un Embraer ERJ-140LR de 4,085 millones de dólares con 33.516 horas de vuelo, equipamiento canibalizado, corrosión en frenos y trenes de aterrizaje, indicios de fugas de aceite y combustible y cuatro asientos menos que el avión del oferente desestimado. La aeronave ya se encontraba pintada con el esquema de la FAA desde 2023, según corroboró el diario.

En agosto de 2025, Regional One cotizó a un cliente particular una aeronave de iguales características y en mejor estado por 2,3 millones de dólares, lo que situaría el sobreprecio cercano al 50%. El pago se canalizó a través de una cuenta escrow administrada por un tercero, una modalidad que Clarín describe como compatible con la trazabilidad reducida en transacciones internacionales. La investigación identifica como articuladores del proceso a un grupo de altos oficiales de la fuerza, entre ellos los brigadieres Francisco Edgardo Leguiza, Xavier Julián Isaac, Fabián Capellino, Rubén Ángel Morado y Álvaro José Daniele, junto al asesor técnico civil Daniel Sergio Burlas, e identifica como parte del mismo entramado la adquisición de un Boeing 737-700 y un Saab SF-340 en 2021 y dos Embraer ERJ-140LR en 2023, todos a Regional One.