Brasil lidera el gasto militar de Sudamérica y Uruguay registra uno de los mayores aumentos relativos

Uruguay pasó de un presupuesto militar de 320,9 millones de dólares en 2020 a 577,2 millones en 2025, lo que representa un incremento cercano al 80% en cinco años

Brasil se consolidó como el principal inversor en defensa de Sudamérica durante 2025, con un presupuesto militar de aproximadamente 23.900 millones de dólares y un crecimiento interanual del 13%, mientras Uruguay registró uno de los incrementos relativos más pronunciados de la región, según el informe anual del Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI) divulgado este sábado. La región en su conjunto incrementó su gasto militar un 3,4% respecto a 2024, en línea con una tendencia global de modernización de fuerzas armadas, conflictos abiertos y crecientes tensiones geopolíticas.

A escala mundial, el gasto militar alcanzó en 2025 los 2,887 billones de dólares, el undécimo año consecutivo de crecimiento. Estados Unidos, China y Rusia concentraron en conjunto más de la mitad de la inversión planetaria, una distribución que refleja el peso de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, la prolongación del conflicto en Ucrania y la creciente carrera tecnológica y nuclear en el Indopacífico. SIPRI atribuye el incremento sostenido a programas de reequipamiento, desarrollo industrial de defensa y modernización de capacidades en distintas regiones del mundo.

En el ranking sudamericano, Brasil quedó muy por delante del resto. Su aumento del 13% interanual responde, entre otros factores, al avance del programa F-39E Gripen ensamblado por Embraer en Gavião Peixoto y al reforzamiento de la base industrial de defensa promovido por el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. Detrás aparecieron Colombia y Chile como las naciones con mayor desembolso, ambas por encima de los 270 millones de dólares per cápita en valores constantes, seguidas por Guyana, cuyo gasto refleja la escalada militar derivada de su disputa territorial con Venezuela por el Esequibo.

El dato más llamativo de la región corresponde a Uruguay, que pasó de un presupuesto militar de 320,9 millones de dólares en 2020 a 577,2 millones en 2025, lo que representa un incremento cercano al 80% en cinco años. La cifra contrasta con la trayectoria histórica del país, tradicionalmente uno de los menos militarizados de la región, y posiciona al Estado uruguayo como uno de los que más han elevado su esfuerzo relativo en defensa durante el último quinquenio. Las autoridades nacionales no detallaron públicamente los factores específicos detrás del incremento, aunque analistas locales lo vinculan a programas de renovación de equipamiento y a tareas vinculadas al control de la zona económica exclusiva.

Otros países de la región registraron niveles considerablemente más bajos en términos comparativos: Argentina, Bolivia, Paraguay y Perú se mantienen por debajo de los 90 millones de dólares per cápita en valores constantes, mientras Ecuador se sitúa en torno a los 150 millones. El informe no incluye datos actualizados de Venezuela, debido a las restricciones de transparencia presupuestaria vigentes durante la administración de Nicolás Maduro y los meses iniciales del Gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez.