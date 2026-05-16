Venezuela y el Banco Mundial acuerdan definir áreas de cooperación técnica tras siete años de pausa

Según el comunicado oficial difundido tras el encuentro, ambas partes ”acordaron continuar trabajando conjuntamente para definir las áreas concretas de colaboración técnica

El Gobierno de Venezuela y el Banco Mundial acordaron este viernes en Caracas trabajar conjuntamente para identificar áreas concretas de cooperación técnica, en el primer encuentro de alto nivel entre ambas partes tras la reanudación de relaciones anunciada el mes pasado, que puso fin a una pausa de siete años en los contactos institucionales. La reunión fue encabezada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien recibió en el Palacio de Miraflores a la vicepresidenta para América Latina y el Caribe del organismo multilateral, Susana Cordeiro Guerra.

Según el comunicado oficial difundido tras el encuentro, ambas partes “acordaron continuar trabajando conjuntamente para definir las áreas concretas de colaboración técnica, en beneficio del desarrollo económico y social del pueblo venezolano”. En esta primera reunión se abordaron posibles áreas de asistencia técnica y se intercambiaron puntos de vista sobre los avances económicos recientes en el país, sin que el comunicado precisara plazos ni mecanismos operativos. Acompañaron a Cordeiro Guerra la gerente de Política Económica para la región, Shireen Mahdi, y el director de Estrategia y Operaciones para América Latina y el Caribe, Óscar Calvo González.

Por la parte venezolana participaron el vicepresidente sectorial de Economía, Calixto Ortega; la ministra de Economía y Finanzas, Anabel Pereira; y el vicepresidente de Finanzas de Petróleos de Venezuela (PDVSA), Christiam Hernández. La composición de la delegación, con presencia simultánea de las autoridades económicas y de la petrolera estatal, refleja el peso de la cuestión energética y de la deuda externa en la agenda del proceso de reinserción financiera internacional.

El acercamiento se inscribe en una rápida secuencia de gestos institucionales hacia Caracas. El Grupo del Banco Mundial anunció en abril la reanudación de sus relaciones con el Gobierno venezolano, siguiendo los resultados del proceso de votación del Fondo Monetario Internacional. Ese mismo mes, el organismo dirigido en Washington formalizó también la reanudación de sus vínculos con Venezuela, una decisión adoptada en consonancia con las opiniones de los miembros que representan la mayoría del poder de voto. Ambas relaciones habían sido suspendidas en marzo de 2019, durante la crisis política derivada del segundo mandato de Nicolás Maduro, considerado ilegítimo por la oposición y por decenas de Gobiernos que reconocieron al entonces titular del Parlamento, Juan Guaidó, como presidente interino.

La visita ocurre apenas dos días después de que el Ejecutivo venezolano anunciara el lanzamiento de un proceso “formal, integral y ordenado” de reestructuración de la deuda pública externa del país y de PDVSA, sin precisar el monto. Según un informe difundido en marzo por Transparencia Venezuela, la deuda externa supera los 170.000 millones de dólares. El comunicado oficial sobre la reestructuración planteó como objetivo “reconstruir la capacidad del país para movilizar financiamiento, atraer inversiones, estabilizar la economía y mejorar materialmente la calidad de vida de cada venezolano”.