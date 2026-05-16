Trump asegura que dará un “vuelco” a Cuba y la apartará de China y Rusia

“Creo que le vamos a dar un vuelco”, respondió Trump al ser consultado sobre la posibilidad de que Cuba se incline hacia Estados Unidos

El presidente estadounidense Donald Trump afirmó este viernes que su Administración logrará que el Gobierno cubano se alinee con Washington y se aleje de la órbita de China y Rusia, en su primera declaración pública sobre la isla desde la inédita visita del director de la CIA, John Ratcliffe, a La Habana el jueves. Las declaraciones, formuladas durante una entrevista con el periodista Bret Baier en Fox News, llegan en una semana marcada por gestos contradictorios de Washington hacia el régimen cubano: la oferta humanitaria de 100 millones de dólares aceptada por La Habana, la presión judicial sobre el exmandatario Raúl Castro y la apertura de un canal directo entre la inteligencia estadounidense y la cubana.

“Creo que le vamos a dar un vuelco”, respondió Trump al ser consultado sobre la posibilidad de que Cuba se incline hacia Estados Unidos y se desvincule de Pekín. El mandatario elogió la gestión del secretario de Estado, Marco Rubio, en el dossier cubano y se mostró confiado en limitar la influencia de los rivales globales sobre la isla. Las declaraciones se producen pocas horas después de que el mandatario regresara de su visita de Estado a Pekín, donde abordó con Xi Jinping un amplio temario que incluyó la situación de Irán, Ucrania y la península coreana.

La Agencia Central de Inteligencia formalizó este viernes mediante un comunicado oficial los detalles de la visita de Ratcliffe a Cuba. Según el texto, el director del organismo viajó a La Habana para mantener conversaciones directas con autoridades del Ministerio del Interior y responsables de los servicios de inteligencia cubanos, encuentros en los que se abordaron asuntos relacionados con la cooperación en materia de inteligencia, la seguridad regional y la situación económica de la isla. La delegación estadounidense se reunió con Raúl Rodríguez Castro, nieto del expresidente Raúl Castro y asesor de seguridad del régimen, así como con el ministro del Interior, Lázaro Álvarez Casas.

La visita coincide con informes de la prensa estadounidense, difundidos esta semana por CBS y la agencia Reuters, sobre la posibilidad de que la justicia federal presente un caso penal contra Raúl Castro, de 94 años, por el derribo en 1996 de dos avionetas civiles de la organización Hermanos al Rescate, en el que murieron cuatro voluntarios. La eventual imputación, que requiere aprobación de un gran jurado, se sostiene en una investigación que la fiscalía general de Florida anunció en marzo su intención de reactivar.

El cuadro general configura una estrategia paralela de presión y diálogo. Desde enero, Washington mantiene un bloqueo petrolero sobre Cuba impuesto a raíz de la captura del presidente depuesto de Venezuela, Nicolás Maduro, en una operación militar el 3 de enero. La medida ha provocado un colapso energético sin precedentes en la isla, con apagones de hasta 30 horas continuas, escasez de alimentos y combustibles, y la circulación de alertas internas sobre la posible activación de la “Opción Cero”, un plan de racionamiento extremo heredado del Período Especial de los años noventa.