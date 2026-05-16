Paz agradece a Milei el envío de aviones Hércules para llevar alimentos a las ciudades bloqueadas de Bolivia

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, agradeció este viernes a su par argentino, Javier Milei, el envío de dos aviones militares Hércules C-130 para reforzar el puente aéreo destinado a abastecer de alimentos y suministros básicos a las ciudades de La Paz y El Alto, afectadas por diez días consecutivos de bloqueos de carreteras impulsados por sindicatos campesinos del altiplano. El gesto regional llega en una de las semanas más críticas de los seis meses de gestión del mandatario centrista, en medio de un cuadro de desabastecimiento y de creciente tensión política con sectores afines al expresidente Evo Morales.

“Mi más profundo agradecimiento al presidente Milei por el invaluable apoyo brindado a Bolivia con el envío de los aviones Hércules para tareas de asistencia humanitaria”, escribió Paz en sus redes sociales. El mandatario sostuvo que la decisión “no solo fortalece los históricos lazos de hermandad” entre ambos países, sino que también “representa un alivio vital” para las comunidades bolivianas afectadas. El vocero presidencial José Luis Gálvez había confirmado más temprano que las aeronaves argentinas se sumarán al operativo que el Ejecutivo nacional desarrolla desde el lunes para garantizar el ingreso de alimentos a las zonas más perjudicadas.

Mi más profundo agradecimiento al presidente @JMilei por el invaluable apoyo brindado a Bolivia con el envío de los aviones Hércules para tareas de asistencia humanitaria. Este gesto de solidaridad no solo fortalece los históricos lazos de hermandad entre nuestras naciones, sino… — Rodrigo Paz Pereira (@Rodrigo_PazP) May 16, 2026

Los campesinos del altiplano paceño mantienen los bloqueos desde hace diez días para exigir la renuncia del presidente, una demanda respaldada por la Central Obrera Boliviana (COB), que inicialmente reclamaba un incremento salarial del 20%. El cierre de rutas se ha concentrado en el departamento de La Paz e impide el tránsito terrestre hacia el interior del país y hacia Chile y Perú, lo que ha provocado escasez de alimentos, combustibles e insumos médicos como oxígeno hospitalario. Las autoridades nacionales atribuyen a la falta de atención oportuna tres muertes ocurridas durante las protestas, mientras que el sector turístico registra pérdidas estimadas en 456,9 millones de bolivianos, equivalentes a unos 66 millones de dólares.

La Defensoría del Pueblo y la Iglesia católica reclamaron la apertura de “corredores humanitarios” que garanticen el paso de ambulancias, medicamentos, alimentos y combustible, e instaron a las autoridades a generar “espacios de diálogo efectivo” con los movilizados. El Gobierno ha denunciado en paralelo un supuesto “plan macabro” presuntamente diseñado por Morales para “romper el orden constitucional” y financiado, según la versión oficial, por estructuras del narcotráfico. El expresidente rechazó las acusaciones y replicó que el Ejecutivo está obligado “a demostrar las mentiras”.

El respaldo de Milei a Paz consolida un eje político regional emergente entre la administración libertaria argentina y el gobierno centrista boliviano frente a la conflictividad de los sectores históricamente aliados al Movimiento al Socialismo. La COB y los sindicatos indígenas y campesinos fueron pilares de los gobiernos de Morales (2006-2019) y de Luis Arce (2020-2025), hoy enfrentados al Ejecutivo nacional en un escenario que mantiene en vilo a una de las democracias más volátiles de Sudamérica.