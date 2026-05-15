Falklands, observadores internacionales elogian proceso electoral y cobertura de medios locales

Una misión de observadores de la Asociación Parlamentaria, CPA, hizo un seguimiento del proceso electoral en Falklands, pre y pos la Elección General de fines del 2025

En estos días el Consejo Ejecutivo de las Islas Falkland recibió una copia del informe realizado por la misión de Observadores Electorales, de la Asociación de Parlamentos de la Mancomunidad Británica, CPA, referidos a la elección general del 3 de diciembre próximo pasado, en que se renovaron las ocho bancas de la Asamblea Legislativa de las Islas.

La CPA fue invitada a enviar una misión de observadores para que hicieran un seguimiento de todos los aspectos del proceso electoral, cumplir con una verificación independiente de la elección, es decir que fuera libre y equilibrada, a la vez que hacer un informe sobre las observaciones recogidas del acontecimiento.

El informe concluyó que la elección se realizó en “calma, bien administrada, asegurando un amplio acceso a todo el proceso, y en que se mantuvieron y respetaron los estándares internacionales para estos acontecimientos”.

El informe también incluyó diez recomendaciones para su consideración, la implementación de los cuales requerirían diversos niveles de trabajo, desde ajustes a prácticas administrativas, hasta cambios legislativos y/o constitucionales.

Según se desprende de un comunicado oficial, el Consejo Ejecutivo afirmó apoyar las recomendaciones en cuanto a preservar el funcionamiento institucional en la administración del acto electoral, explorar las posibilidades de mejorar el sistema de registro de votantes, así como de aspectos de la propia votación. También apoyó que se realicen tareas para promover la equitativa participación y representación, e incrementar la inclusión y diversidad entre candidatos. Empero el Consejo Ejecutivo también agregó que por ahora, no se piensa avanzar en las restantes recomendaciones.

El informe escueto por parte del Consejo Ejecutivo de las Falklands, del largo informe de CPA y sus recomendaciones, fueron analizados y evaluados por la Directora y editora del (semanario) Penguin News, Lisa Watson, quien resaltó su curiosidad por saber del contenido, --tanto para ella como para sus colegas de la radio y canal de televisión locales--, que relatara la misión de observadores, en cuanto a cómo habían procedido los medios de las Islas en el proceso electoral.

Teniendo en cuenta que el ‘establishment’ local en ocasiones se muestra quejoso de los medios, Lisa se preguntó qué pensaría un equipo independiente de las variadas operaciones que se cumplieran en el proceso electoral. Por suerte tuvieron un resultado positivo.

En efecto, describen el accionar del semanario (en particular) como independiente e imparcial, afirmando que la cobertura de la elección suministró a los votantes con un valioso contenido en cuanto a las posiciones de los distintos candidatos en temas claves de la discusión política. Como también se elogió el hecho de no publicar aquellos aspectos de las vidas privadas de los candidatos, (de los cuales, afirma Lisa no ignoraban).

Watson admitió que en verdad el enfoque del informe en ese aspecto no la sorprendió, pero sí era bueno que fuera confirmado. La mayor seguridad que si ofrecieron fue la evaluación confiada de la propia elección, algo poco raro en las democracias modernas.

La elección se describió como calma, transparente y bien administrada, con gran concurrencia a las urnas y gran confianza pública en el sistema. Lo cual refleja un sistema que funciona y una comunidad realmente comprometida con el proceso.

A continuación Lisa afirma que le parece correcto que el Consejo Ejecutivo tenga un enfoque cauto en cuanto a las recomendaciones del informe de CPA. Ninguna de ellas exige una acción inmediata, particularmente del momento que no hay evidencia de algún fracaso.

Pero, admite la editora del Penguin News, también es cierto que un sistema que funciona bien igualmente se puede beneficiar de una atención permanente. Muchas de las recomendaciones no son para corregir problemas, sino para asegurarse que el sistema se mantiene a tono con las expectativas y estándares cambiantes a nivel internacional.

Temas tales como el registro de votantes, accesibilidad y transparencia de las campaña pueden parecer muy técnicos, pero son parte de lo que hace a la sustentabilidad de la confianza en el tiempo del electorado. En una comunidad pequeña. donde tanto depende de la confianza, las mejoras incrementales pueden resultar tan importantes como reformas mayores.

Concluyendo el sistema electoral de las Falklands una vez más ha podido sobreponerse con creces al escrutinio externo. El desafío ahora no es arreglar lo que está roto o pudiera estar roto, sino asegurarse que continúe a funcionar tan bien en el futuro como lo hace al presente.

Comentarios de Patrick Watts MBE

Por su parte el reconocido periodista local e internacional, nacido y criado en las Falklands, Patrick Watts también se permitió elogiar el manejo del tema de la misión de Observadores Electorales de CPA, por parte del Penguin News, (8 de mayo 2026). Afirma Watts que es muy positivo en cuanto a que la misión de CPA haya concluido que la Elección General de Falklands en el 2025 haya contado con una organización “calma, transparente y bien administrada”

“Yo también elogio a aquellos con autoridad quienes tuvieron la responsabilidad de supervisar todos los aspectos de la Elección” sostuvo Watts, y tomó nota que la CPA recomendó un seguimiento con tiempo, al registro de votantes, accesibilidad para votantes discapacitados y aspectos de los arreglos electorales en Stanley.

Empero agregó que aun teniendo presentes estas revisiones menores, hay un área, la cual podría ser encarada por los legisladores de la Asamblea, quienes presumiblemente tienen responsabilidad para con cualesquiera enmiendas a la Ordenanza Electoral, y eso refiere a la extensión del horario de cierre de las urnas en Stanley.

Watts afirma en su carta abierta que varias personas con las cuales ha hablado tras esta última elección como en anteriores procesos, se han quejado que debido al cierre temprano en Stanley (18:00 horas) del horario de votación, y visto que tienen empleos con empresas civiles en el Complejo en Mount Pleasant, su horario de finalización de la jornada laboral, 17:00 horas o más tarde, les impide retornar a la capital de las Islas para depositar su voto en la urna de Stanley antes de las 18:00 horas. (La distancia de MPC a Stanley es de unos cincuenta kilómetros).

“No soy partidario que la conclusión de la jornada de votación alcance las 10:00 como lo es en Gran Bretaña, pero por lo menos hasta las 7:00 puede resultar más apropiado y ofrecería a esos votantes fuera de la ciudad una oportunidad para cumplir con su deber cívico, el cual les es denegado actualmente.

Cuantos más electores concurran, refleja más favorablemente a las Falklands en círculos internacionales.

Por ultimo Patrick Watts hace extensivo sus felicitaciones a todo el personal editorial del Penguin News, respecto a los elogios que les manifestaran desde la misión de CPA, relativas a una información electoral, “imparcial y sin inclinaciones”, tal cual se observara durante los periodos pre y pos Elección.