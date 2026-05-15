Expresidenta chilena defiende en Montevideo un multilateralismo “centrado en las personas” ante autoritarismo

Bachelet vinculó la erosión democrática regional a la “profunda desconexión entre instituciones y personas”

La expresidenta chilena Michelle Bachelet, actual candidata a la Secretaría General de las Naciones Unidas, defendió este jueves en Montevideo la necesidad de un “multilateralismo más representativo, inclusivo y centrado en las personas” frente al avance de “proyectos autoritarios” en el orden internacional, durante la conferencia magistral del seminario “Geopolítica, multilateralismo y riesgos para la democracia paritaria en el nuevo orden internacional”. El evento, organizado por IDEA Internacional, se desarrolla en el Palacio Legislativo uruguayo en el marco del Encuentro de Mujeres Políticas de América Latina, que reúne hasta el viernes a referentes políticas de la región.

La exalta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos describió un escenario internacional “cada vez más fragmentado, polarizado, competitivo y de profunda incertidumbre”, marcado por el “resurgimiento de conflictos armados”, el “uso desproporcionado de la fuerza” y el “preocupante retroceso en el respeto al derecho internacional humanitario”. Advirtió además sobre los efectos del cambio climático, los riesgos asociados al desarrollo acelerado de la inteligencia artificial —incluidos los deepfakes y la industria de la desinformación— y los desafíos estructurales que persisten en América Latina: desigualdad, violencia, crimen organizado transfronterizo, impunidad y debilitamiento de los sistemas judiciales.

Bachelet vinculó la erosión democrática regional a la “profunda desconexión entre instituciones y personas”, un contexto que, según afirmó, “ha generado el caldo de cultivo perfecto para el avance de actores populistas, outsiders y proyectos autoritarios”. La expresidenta sostuvo que, a diferencia del pasado regional, hoy “hay gobernantes que son electos democráticamente, que llegan al poder por el voto, pero una vez allí en el poder hacen todo lo posible para erosionar el estado de derecho argumentando que esto fue lo que prometieron”. El diagnóstico fue acompañado por un llamado a transformar las dinámicas de poder que históricamente han marginado a las voces femeninas, en particular las del Sur global, los pueblos indígenas, afrodescendientes y rurales.

En clave latinoamericana, citó datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe: el 36% de los escaños parlamentarios y el 22,4% de los cargos ministeriales en la región están ocupados por mujeres. Definió a Uruguay como “un ejemplo de lucha y una paradoja”, al ser pionero en otorgar derechos políticos plenos a las mujeres en 1932 y mantener, sin embargo, una de las tasas más bajas de participación femenina parlamentaria de la región, con menos de un tercio del Legislativo y una única intendenta entre los 19 departamentos. La vicepresidenta uruguaya Carolina Cosse abrió la jornada con un mensaje complementario: “dejar a las mujeres atrás sería el mayor error político que las democracias del mundo pueden cometer”.

Durante su visita exprés, Bachelet mantuvo también un encuentro con el presidente Yamandú Orsi, el canciller Mario Lubetkin y el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, además de reuniones con referentes del Partido Colorado y con el excanciller Enrique Iglesias.