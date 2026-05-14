Orsi se prepara para una visita a Washington tras meses de gestos hacia la administración Trump

“Soy presidente de Uruguay y no hago política exterior representando una fuerza política. Lo hago pensando en lo que le conviene al Uruguay”, argumentó el mandatario

El presidente uruguayo Yamandú Orsi viajará a Washington “en los próximos meses” para reunirse con su par estadounidense Donald Trump, en un encuentro que las autoridades nacionales describen como acordado y a la espera únicamente de la coordinación de agendas, según confirmó este miércoles el canciller Mario Lubetkin ante la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado. La cita coronaría una serie de gestos del Gobierno frenteamplista hacia la administración republicana iniciados en las primeras semanas del mandato de Orsi, asumido en marzo, y que han generado controversia dentro de la propia coalición oficialista.

“Le informamos al senador [Andrés] Ojeda que este tema está en agenda del Ministerio de Relaciones Exteriores y del presidente desde hace unos cuantos meses, y el único problema es que crucen las agendas del presidente Trump y el presidente Orsi para que se vean, ojalá, en los próximos meses en Washington cuando visite Estados Unidos”, afirmó Lubetkin tras la sesión legislativa. Fuentes de Cancillería consultadas por el diario El País añadieron que “hay voluntad” para concretar la cita, aunque no se ha fijado fecha. La noticia fue adelantada por el senador Andrés Ojeda, secretario general del Partido Colorado, quien había enviado este lunes una nota a la Presidencia de la República y a la embajada de Estados Unidos en Montevideo solicitando “extremar los intentos” para concretar el encuentro.

El movimiento diplomático se inscribe en un patrón regional. Ojeda recordó al fundamentar su pedido las recientes visitas a Washington del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y del argentino Javier Milei, así como la recepción del colombiano Gustavo Petro pese a las diferencias políticas con Trump. La gestión uruguaya ha estado precedida por gestos significativos del mandatario hacia la Casa Blanca: el 2 de mayo Orsi visitó el portaaviones nuclear USS Nimitz en aguas internacionales frente a la costa uruguaya, una decisión cuestionada desde la interna del Frente Amplio, desde el PIT-CNT y por el propio ministro de Trabajo, Juan Castillo. Días antes, Orsi había expresado su solidaridad pública con Trump tras un intento de atentado durante la Cena de Corresponsales en la Casa Blanca.

“Soy presidente de Uruguay y no hago política exterior representando una fuerza política. Lo hago pensando en lo que le conviene al Uruguay”, argumentó el mandatario el 6 de mayo al defender la visita al portaaviones. La línea oficial busca despegar el vínculo bilateral del debate ideológico interno y proyectar continuidad institucional en la relación con Washington, una de las prioridades históricas de la política exterior uruguaya con independencia del signo del gobierno de turno.

El cronograma de la cita dependerá, según indicaron fuentes diplomáticas, de la agenda internacional inmediata de Trump, condicionada por la cumbre con Xi Jinping en curso en Pekín, los frentes abiertos en Oriente Próximo y el ciclo de visitas latinoamericanas que la Casa Blanca ha intensificado en las últimas semanas.