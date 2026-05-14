Falklands, exitosa presentación en la Feria de Barcelona, la mayor de la industria de la pesca en el mundo

La presencia de las Falklands en la edición 2026 es parte de la estrategia de las Islas para solidificar su reputación como fuente segura de productos de primera calidad

Las Islas Falkland durante el mes de abril participaron y con una muy calificada representación, en la mayor feria del mundo de productos del mar. El evento que se realiza anualmente durante tres días y al cual las Falklands concurren regularmente, se denomina Expo Global de Productos Marinos y tiene lugar en Barcelona, el mayor puerto español del Mediterráneo.

Concurren miles de profesionales vinculados a la industria de la pesca, capturas y productos del mar, donde en un gran despliegue de exhibidores provenientes de 85 países se exponen frutos de mar, al igual que otras empresas que se lucen con nuevas tecnologías de procesamiento y todas las posibles innovaciones para la industria de la pesca en el año corrido.

La presencia de las Falklands en la edición 2026 es parte de la estrategia de las Islas para solidificar su reputación como fuente segura de productos de primera calidad, en aguas administradas con criterio de sostenibilidad y conservación, algo que quedó reflejado en el pabellón de la FIFCA, Asociación de Compañías de Pesca de las Islas Falkland, con muestra de imágenes y procedimientos, tanto en las capturas en el medio natural como en el desempaño de la industria con reglas muy claras y de estricto cumplimiento en materia medioambiental.

El local estuvo atendido por representantes de la industria de pesca de las Falklands, quienes aprovecharon para hacer contactos comerciales y potenciales ventas, a la vez que estuvieron muy dispuestos a responder preguntas sobre la pesca en las Falklands, y también sobre la cultura y tradiciones del archipiélago en el Atlántico sur y gran proveedor de cefalópodos al mercado español.

El chef español Carlos estuvo siempre listo con sus tapas de frutos del mar de Falklands para invitar a clientes y potenciales compradores, incluyendo miniaturas, frituras de calamar, ceviche y canapés de merluza negra, acompañados para las gargantas conocedoras, del gin de las Destilerías de Falklands con su rico dejo fragante de aguas turbosas de las Islas.

El local sirvió también de punto de reunión para una serie de encuentros comerciales como por ejemplo la recepción para COLTO, la Coalición de Operadores Legales de Merluza Negra, organización que brega por terminar con la pesca ilegal de esta muy valiosa especie.

El Secretario Ejecutivo de FIFCA, James Bates, fue el responsable del diseño y de la administración en general del local en el pabellón. Dijo que la Expo Anual Global de Frutos del Mar es un evento muy valioso para las Falklands, “Resulta importante estar presentes, somos un país pequeño y accedemos a un mercado global, un acontecimiento que proyecta nuestra visibilidad en el escenario mundial”

“El local no solo promociona la industria de la pesca de las Falkland sino también a las propias Islas, en verdad la atmosfera en nuestro local tiene siempre un aire de bienvenida calurosa, donde hacemos más amigos internacionales para las Falklands, y compartimos con esas viejas amistades que hicimos en anteriores ferias”.