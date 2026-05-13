Warsh sucederá a Powell al frente de la Fed con la inflación en máximos de tres años

Warsh asume el cargo con la inflación estadounidense en un máximo de tres años

El Senado de Estados Unidos confirmó este miércoles al economista Kevin Warsh como decimoséptimo presidente de la Reserva Federal en una votación de 54 a 45, en una transición que entrega el control del banco central más influyente del mundo al candidato del presidente Donald Trump en un momento de fuerte presión inflacionaria. Warsh, exgobernador de la Fed durante la crisis financiera de 2008 y exbanquero de Morgan Stanley, asumirá formalmente el viernes 15 de mayo, tras la salida de Jerome Powell, cuyo mandato de ocho años ha estado marcado por sucesivas crisis económicas y un prolongado choque con la Casa Blanca por la independencia política del organismo.

La confirmación se produjo en una votación casi enteramente alineada con criterios partidistas, la más dividida de la historia para un nominado a la presidencia de la Fed. El senador demócrata John Fetterman, de Pensilvania, fue el único legislador de su partido que cruzó el voto a favor del nominado republicano. El proceso, estancado durante semanas por la oposición del senador republicano Thom Tillis, se desbloqueó después de que el Departamento de Justicia archivara la investigación sobre Powell vinculada al testimonio que el saliente presidente de la Fed ofreció ante el Congreso por los sobrecostes de la renovación de la sede del banco en Washington. La fiscal federal Jeanine Pirro advirtió no obstante que podría reabrir la pesquisa si el inspector general de la Fed encuentra evidencia de mala conducta.

Warsh asume el cargo con la inflación estadounidense en un máximo de tres años. El último Índice de Precios al Consumidor saltó en abril por encima del crecimiento de los salarios, impulsado por el shock energético derivado de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y el cierre del estrecho de Ormuz. Los mercados, según un análisis de JPMorgan, descuentan que el banco central mantendrá sin cambios su tasa de referencia por el resto del año, e incluso contemplan subidas si la inflación se acelera, un escenario que podría enfrentar al nuevo presidente con Trump, quien ha reclamado reiteradamente recortes inmediatos y llegó a bromear, según CNN, con demandar a Warsh si no rebaja las tasas.

El nuevo titular de la Fed ha defendido durante años una reducción del balance del banco central, hoy de 6,7 billones de dólares, y se ha mostrado contrario a las políticas de flexibilización cuantitativa aplicadas tras la crisis de 2008 y la pandemia. Según anticipos recogidos por analistas, podría reducir el número de reuniones anuales de la Comisión Federal de Mercado Abierto de ocho a cuatro, ofrecer menos conferencias de prensa y disminuir el tamaño de la plantilla en Washington.

Powell, en una decisión inusual, permanecerá en la Junta de Gobernadores tras dejar la presidencia, al menos hasta que la investigación interna concluya “de manera definitiva y transparente”. Solo Marriner Eccles, en 1948, tomó una decisión equivalente. La primera reunión de política monetaria de Warsh está prevista para el 16 y 17 de junio.