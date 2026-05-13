Trump aterriza en Pekín para su primera cumbre con Xi en China desde 2017

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aterrizó este miércoles en Pekín a las 19.52 hora local (11.52 GMT) para iniciar una visita de Estado de tres días al gigante asiático, su segundo viaje al país desde el realizado en 2017 durante su primer mandato y el primero de un mandatario estadounidense a la capital china en casi nueve años. La cumbre con su par chino, Xi Jinping, se desarrollará entre el jueves y el viernes y abordará la frágil tregua comercial sellada en Busán en octubre, la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, la rivalidad tecnológica entre las dos mayores economías del mundo y la disputa por Taiwán.

Trump viaja acompañado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y por una delegación empresarial de primer nivel integrada por Elon Musk, director ejecutivo de Tesla; Jensen Huang, de Nvidia; Tim Cook, de Apple, y Kelly Ortberg, de Boeing. La composición refleja el peso económico de la cita, en la que Washington aspira a un compromiso chino de compra de más de 500 aviones Boeing, mayor cooperación en tierras raras y un acuerdo sobre el tráfico de fentanilo. Antes de abordar el avión presidencial, el mandatario escribió en su plataforma Truth Social que pedirá a Xi “abrir” China a las empresas estadounidenses para que estas puedan “hacer su magia” y elevar al país asiático “a un nivel aún más alto”.

El conflicto con Irán condiciona la agenda. Trump declaró ante la prensa antes de partir que mantendrá “una larga conversación” con Xi sobre el asunto, aunque poco después relativizó el punto al afirmar que “no creo que necesitemos ayuda con Irán” y que el líder chino había sido “relativamente bueno” con la cuestión. La guerra, iniciada el 28 de febrero, obligó a posponer la cumbre originalmente prevista para marzo y mantiene cerrado el estrecho de Ormuz, una vía crítica para el suministro energético de Pekín. El ministro de Exteriores chino, Wang Yi, pidió este martes al canciller paquistaní, Ishaq Dar, “intensificar” la mediación entre Washington y Teherán y abordar la reapertura del estrecho.

En paralelo, los enviados comerciales Scott Bessent y He Lifeng iniciaron este miércoles en Seúl una nueva ronda técnica destinada a consolidar la tregua arancelaria y a destrabar la disputa por los controles chinos a la exportación de tierras raras. Sobre Taiwán, Trump confirmó que abordará con Xi las ventas de armamento estadounidense a la isla y aseguró: “Tengo una muy buena relación con el presidente Xi. Él sabe que no quiero que eso ocurra”, en referencia a una escalada militar. La cumbre se desarrollará en un escenario doméstico complejo para ambos: Trump enfrenta una inflación al alza vinculada al conflicto con Irán y una caída de popularidad, mientras Xi lidia con un consumo interno débil y una prolongada crisis de deuda en el sector inmobiliario.