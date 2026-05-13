Paraguay aspira a 10 millones de turistas en 2037 con megaparques y capital extranjero

Paraguay recibió 3,6 millones de visitantes internacionales en 2025 —2.029.678 turistas y 1.627.516 excursionistas—, un incremento del 91,24% frente al año anterior

El nuevo ministro de la Secretaría Nacional de Turismo de Paraguay (Senatur), Jacinto Santa María, anunció un plan para convertir al país en un destino turístico regional y captar hasta 10 millones de visitantes anuales para 2037, una meta que casi triplicaría el flujo registrado en 2025 y que el funcionario propone alcanzar mediante la atracción de grandes inversiones extranjeras destinadas a desarrollar parques temáticos y megaproyectos. Santa María, que asumió hace dos semanas, defendió la propuesta en una entrevista con la agencia EFE y en su primera rueda de prensa al frente de la cartera.

Paraguay recibió 3,6 millones de visitantes internacionales en 2025 —2.029.678 turistas y 1.627.516 excursionistas—, un incremento del 91,24% frente al año anterior. El funcionario considera que esas cifras son bajas para el potencial del país y las atribuye a una visión históricamente conservadora respecto del sector. “Hay un círculo vicioso”, argumentó, en referencia a la relación entre la escasez de visitantes y la falta de infraestructura hotelera y de comunicaciones modernas. La estrategia, sostuvo, consiste en crear “productos turísticos ancla” capaces de atraer al público y, a partir de ellos, generar la infraestructura complementaria.

Santa María identificó tres ventajas competitivas para captar capital foráneo: la baja carga impositiva del país, su posición geográfica en el centro de Sudamérica y la abundancia de energía limpia y barata generada por las hidroeléctricas binacionales de Itaipú —administrada con Brasil— y Yacyretá, compartida con Argentina. Paraguay aplica la denominada “regla 10-10-10”, que combina un impuesto al valor agregado del 10%, un gravamen del 10% sobre las rentas personales y otro del 10% sobre las empresariales, un esquema que el ministro calificó como un “incentivo fiscal” determinante para la inversión.

“Si tuviéramos esos productos turísticos poderosamente atrayentes, ¿por qué la gente de Sudamérica no vendría a Paraguay en vez de ir a Orlando, por ejemplo, que le queda mucho más lejos?”, planteó el funcionario, en referencia a la ciudad estadounidense que concentra los mayores parques temáticos del mundo. El ministro recordó que la idea de desarrollar parques de gran envergadura con capital extranjero ya había sido planteada por él hace once años en un artículo publicado en un medio paraguayo, y aseguró que el Gobierno ya inició conversaciones con “los primeros inversionistas”.

Como parte de la estrategia, Santa María presentó el nuevo plan maestro de turismo ante el cuerpo diplomático acreditado en Asunción, un movimiento orientado a internacionalizar la convocatoria de capitales. “Si conseguimos cerrar con ellos, los parques van a tener que comenzar a construirse, y ustedes saben que cuando comienza a construirse un parque de la envergadura de un Disney o algo así, eso ya no tiene vuelta atrás”, afirmó. Paraguay, un país mediterráneo con menos de siete millones de habitantes, tradicionalmente se apoya en la Semana Santa como principal motor del turismo interno, según datos de la Senatur.