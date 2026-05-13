El troleo de la Casa Blanca sobre el “Estado 51” pone a prueba la apertura petrolera de Caracas

El mapa del “Estado 51” ya había aparecido en publicaciones previas de la administración estadounidense, junto con referencias a la anexión de Groenlandia

La cuenta oficial de la Casa Blanca publicó este martes una serie de mensajes en la red social X que sugieren la anexión de Venezuela a Estados Unidos bajo la fórmula del “Estado 51”, en un giro discursivo que tensiona el acercamiento bilateral construido tras la captura del expresidente Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. El primer mensaje muestra el mapa de Venezuela cubierto con la bandera estadounidense y la leyenda “Estado 51”; ocho minutos después, un vídeo recupera el anuncio del secretario de Estado, Marco Rubio, sobre la captura de Maduro, con imágenes del exmandatario siendo trasladado a Nueva York. La publicación llega en un momento de aparente estancamiento de la apertura económica que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha impulsado desde Caracas para atraer inversiones estadounidenses.

La administración Trump había reconocido a Rodríguez como jefa de Estado tras la operación de enero, restablecido las relaciones diplomáticas, reabierto la embajada en Caracas y retirado a la dirigente chavista de la lista de sancionados, despejando el terreno para la actividad del sector privado estadounidense en el sector petrolero venezolano. El presidente estadounidense, Donald Trump, definió en abril el vínculo bilateral como una “empresa conjunta” energética y atribuyó al crudo venezolano la “independencia total” de Estados Unidos respecto al petróleo de Oriente Medio. Sin embargo, las inversiones extranjeras no han llegado al ritmo anticipado y la economía venezolana no ha mostrado señales de despegue, pese a las nuevas leyes que regulan la explotación de hidrocarburos y minerales.

Rodríguez respondió desde La Haya, donde defendía esta semana el reclamo venezolano sobre el Esequibo ante la Corte Internacional de Justicia. “El presidente Trump sabe que hemos estado trabajando en una agenda diplomática de cooperación. Ese es el curso y ese es el camino”, afirmó la mandataria, quien recordó que Venezuela “tiene las reservas más grandes de petróleo del planeta” y una de las mayores de gas. “El camino es la cooperación para el entendimiento entre los países”, insistió.

Full circle moment pic.twitter.com/6hkxyGNo8J — The White House (@WhiteHouse) May 12, 2026

El primer mandatario regional en reaccionar fue el presidente colombiano, Gustavo Petro, que tras meses de distensión con Washington volvió a interpelar al republicano. “Este trino oficial de la Casa Blanca es una idea completamente contraria a la de Simón Bolívar”, escribió en X. “Esta nueva idea en el Gobierno de los EE UU no se puede hacer sin la voluntad del pueblo de Venezuela, al que habría que pedirle la traición a su hijo: Simón Bolívar, fundador de la Gran Colombia y de la libertad de Venezuela”.

El mapa del “Estado 51” ya había aparecido en publicaciones previas de la administración estadounidense, junto con referencias a la anexión de Groenlandia. Varias agencias federales mantienen perfiles oficiales con un patrón consolidado de mensajes provocadores, incluidos memes generados con inteligencia artificial. La Casa Blanca no ofreció aclaraciones oficiales sobre el alcance político del mensaje.