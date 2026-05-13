El representante de las Falklands se reúne con Starmer en la apertura del Parlamento británico

El representante de las Islas ante el Reino Unido y Europa, Richard Hyslop, junto al primer ministro del Reino Unido, Sir Keir Starmer tras la apertura solemne del Parlamento

El representante del Gobierno de las Islas Falklands ante el Reino Unido y Europa, Richard Hyslop, asistió este miércoles 13 de mayo a la apertura formal del año parlamentario británico y mantuvo un encuentro con el primer ministro, Sir Keir Starmer, y con el ministro para los Territorios Británicos de Ultramar, Stephen Doughty, en el marco de la recepción organizada tras la ceremonia. La cita reafirma la sintonía política entre Londres y Stanley en un momento de tensión diplomática internacional sobre la cuestión de la soberanía del archipiélago.

La apertura del Parlamento estuvo marcada por el discurso del rey Carlos III, que delineó la agenda legislativa y las prioridades políticas del Gobierno laborista para el próximo período de sesiones. Hyslop siguió la ceremonia desde la Royal Gallery de la Cámara de los Lores, junto a los representantes de los demás Territorios Británicos de Ultramar, embajadores y otras autoridades diplomáticas acreditadas en el Reino Unido. La recepción posterior fue ofrecida por el presidente de la Cámara de los Comunes, Sir Lindsay Hoyle.

Durante el encuentro con el primer ministro, Hyslop le agradeció el respaldo británico tras la difusión, a comienzos de mayo, de un correo electrónico filtrado del Pentágono que sugería retirar el apoyo diplomático de Estados Unidos al Reino Unido en la disputa de soberanía con Argentina sobre las Falklands/Malvinas como represalia contra los aliados de la OTAN que no concedieron derechos de acceso, base y sobrevuelo durante la ofensiva militar estadounidense e israelí contra Irán. El Gobierno británico desautorizó el contenido del memorando y ratificó su compromiso con el derecho de los isleños a decidir su futuro político.

“Fue un honor representar al pueblo y al Gobierno de las Islas Falklands en la apertura del Parlamento y reunirme con el primer ministro británico”, afirmó Hyslop a través de un comunicado oficial. “Durante mi encuentro con el primer ministro, le agradecí su reciente apoyo a las Islas Falklands tras la filtración del correo electrónico del Pentágono en Estados Unidos y su respaldo continuo al derecho de los isleños a la autodeterminación”.

El intercambio se inscribe en la dinámica institucional sostenida entre el Gobierno de las Falklands y el Ejecutivo británico, que designa anualmente a un representante isleño en Londres para articular los intereses del archipiélago ante las autoridades del Reino Unido y de la Unión Europea. Argentina mantiene su reclamo de soberanía sobre el archipiélago, recuperado por fuerzas británicas en 1982 tras 74 días de guerra que dejaron 255 militares británicos y 649 argentinos muertos, un conflicto que selló el derecho de los isleños a la autodeterminación, principio defendido reiteradamente por sucesivos gobiernos británicos en foros internacionales.